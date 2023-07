Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato il mago più famoso al mondo creato dalla penna di J. K. Rowling, ha parlato della serie tv reboot Harry Potter. Annunciata dalla HBO, la serie ha mandato in visibilio milioni di fan in tutto il mondo, ma l’attore durante un’intervista ha voluto far chiarezza sulla sua presunta partecipazione.

Harry Potter serie tv: Daniel Radcliffe nel cast?

Se sei un fan di Harry Potter sei pregato di sederti. In questi giorni Daniel Radcliffe, il celebre attore britannico conosciuto per aver interpretato il maghetto più amato al mondo, parlando del suo futuro ha voluto far chiarezza sul nuovo progetto HBO. Si tratta di una serie tv reboot dedicata al mago creato da J. K. Rowling annunciata come qualcosa di completamente differente da quanto visto negli otto film usciti al cinema. L’annuncio della serie ha diviso i fan del maghetto inglese tra favorevoli e contrari, ma a peggiorare le cose è stata la decisione della scrittrice-autrice di aderire al progetto. In tantissimi ora si chiedono se anche l’attore parteciperà, anche solo con un breve cameo, nella prossima serie tv.

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio l’attore che, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato,

Da quello che ho capito stanno cercando di ripartire da zero e fare un qualcosa di nuovo. E penso che chi se ne stia occupando non voglia avere un cameo del vecchio Harry. A mio modo di vedere la serie non ne ha bisogno, sono ben contento di aver passato il testimone. Auguro il meglio a tutti coloro saranno coinvolti nel progetto.

Harry Potter serie tv, tutto quello che sappiamo: cast e produzione

Daniel Radcliffe non ci sarà nella serie tv Harry Potter di HBO. Al momento quello che sappiamo che è la serie è prodotta da Warner Bros. Television e Brontë Film and TV con la partecipazione della scrittrice ed autrice J. K. Rowling nel duplice ruolo di produttrice esecutiva e supervisore creativo. Per quanto riguarda il cast sarà completamente nuovo e non c’è alcuna indiscrezione sugli attori chiamati ad interpretare Harry Potter, Hermione Granger e Ron Wesley.

I lavori sono ancora in corso, visto che Casey Bloys, chairman e CEO di HBO e Max Content, è alla ricerca di uno showrunner: “abbiamo cercato di giocare a carte molto coperte. Non abbiamo ancora contattato le agenzie. Seguiamo un processo interno nel quale pensiamo a delle persone senza parlarne esternamente. Ora che la notizia è uscita, inizieremo a lavorare con Blair Partnership e ci guarderemo intorno“. Le riprese dovrebbero iniziare non prima dell’estate 2024 e questo significa che la serie sarà disponibile su HBO non prima di Natale 2025. Infine l’autrice J.K. Rowling ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare questo importante progetto: “l’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie TV può offrire“.

Ecco il trailer della serie tv annunciato da HBO: