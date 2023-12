Aria di crisi tra i Maneskin? Assolutamento no, ma il frontman Damiano David non esclude il futuro la possibilità di iniziare una carriera solista: “vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli“.

Damiano David lascia i Maneskin?

Il successo dei Maneskin è sempre più inarrestabile, ma Damiano David durante un’intervista rilasciata al The Allison Hagendorf Show ha parlato di un possibile futuro da solo lontano dalla band. Proprio così, il frontman della band di X Factor non esclude in futuro la possibilità di iniziare una carriera da solista lontano dai suoi compagni. “Perché no? Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana che una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come lo affronti con la band” – ha detto Damiano che ha confessato di avere allo stampo paura di un’avventura in solitaria lontano dai suoi tre compagni.

“Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone” – ha sottolineato Damiano. Non solo, ha poi aggiunto: “se mai avessi la chance di fare un progetto solista, dovrei tenere a mente che è solo grazie a tutto quello che ho fatto con la band. È questa la mia base, è da dove vengo, dove mi sono sviluppato come artista. E più di ogni altra cosa, sono le tre persone che mi hanno sempre supportato e che – letteralmente – mi hanno sempre guardato le spalle sul palco“.

Damiano David e il rapporto con i Maneskin: “Essere in una band significa fare dei compromessi”

Damiano David comincia a sentire il peso di far parte di una band? Le sue dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a The Allison Hagendorf Show lasciano presagire un possibile futuro da solista per il frontman dei Maneskin. Il cantante è legatissimo ai suoi compagni Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, il suo scudo sopra e fuori da un palco. “Se faccio una c****ta, mi salveranno. Se fanno loro una c****a, li salvo io” – ha precisato il frontman che parlando della possibilità remota di un disco da solista ha detto – “se mai facessi un progetto solista sarei da solo. Essere in una band significa fare dei compromessi” su qualsiasi cosa – dalla scelta dei testi delle canzoni a quella degli abiti di scena e a cosa dire nelle interviste – ed è “bellissimo”, perché “quattro cervelli hanno più creatività di un solo cervello“.

Infine parlando proprio della possibilità di un disco da solista lontano dalla band ha aggiunto: ”

Vedere il mio universo completo farebbe comprendere meglio la mia influenza sulla band e anche cosa non va bene a me.Stare da solo mi spaventa? E allora dovrei restare da solo. È l’unico modo in cui posso davvero crescere. E se cresco, la band può crescere. Se smetto di evolvermi, la band smette di evolversi.

Cosa deciderà di fare Damiano? Intanto i Maneskin continuano a macinare record in Italia e nel mondo!