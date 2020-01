Michela Brambilla torna su Retequattro al timone della nuova edizione di “Dalla parte degli animali“, il programma dedicato a cani, gatti e altri animali abbandonati che si trovano i difficoltà. Ecco le anticipazioni e la data di inizio.

Dalla parte degli animali, gli orari del programma di Michela Vittoria Brambilla

Da domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10.50 torna l’appuntamento con “Dalla parte degli animali“, il programma condotto da Michela Vittoria Brambilla, che non si accontenta solo di parlare ai telespettatori di animali, ma anche di fare appello al cuore e alla solidarietà del pubblico per trovare una casa a tanti cani, gatti e altri animali abbandonati che si trovano i difficoltà.

Un ritorno di cui la deputata della Repubblica Italiana va molto fiera visto che da quattro anni si occupa in prima persona di trovare casa a dei trovatelli in cerca di fortuna. La Brambilla a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato:

“Sono felice di questa quarta edizione e ringrazio Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, che fin dall’inizio ha creduto nella trasmissione”.

Dalla parte degli animali, le novità della quarta edizione

Il programma, infatti, è giunto quest’anno alla sua quarta edizione, a conferma di come il tema degli animali sia di grande interesse e seguito da parte dei telespettatori. Per la nuova edizione tante le novità in arrivo: a cominciare ad uno spazio a cura di un nutrizionista e di un dog tranier. Non solo, in ogni puntata si parlerà anche di arte con due giovani storici che parleranno di un’opera in cui è presente proprio un animale.

La finalità del programma resta sempre quello di trovare una dimora a cani, gatti e non solo abbandonati. Per questo motivo, Michela Vittoria Brambilla ha voluto condividere una serie di consigli:

Non è vero che bisogna avere un giardino per poter adottare un cane, soprattutto se medio o grande. Se c’è, tanto meglio, ma loro vogliono amore. Ciò che conta è invece il carattere: magari un alano ha meno voglia di correre di un Jack Russell, che basta portare a spasso una volta in più. Gli operatori dei rifugi sapranno indicarvi il cane più adatto. Se per esempio in casa avete anziani o bimbi piccoli è meglio orientarsi su un animale che, come temperamento e stazza, non rischi di farli cadere.

Come sempre il motto della Brambilla è quello che: “L’amore non si compra. Rivolgetevi al rifugio più vicino perché lì troverete di certo un amico fedele“.