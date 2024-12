Film e cartoni Disney per tutta la famiglia arrivano in questi giorni di festa sulla Rai. Come ogni anno, l’emittente pubblica ha deciso di regalare un po’ di magia con prime visione e repliche di titoli amatissimi da grandi e piccini. Vediamo insieme cosa andrà in onda da qui fino al nuovo anno.

I film e i cartoni Disney da vedere durante il periodo di Natale sulla Rai

Se in questi giorni di festa non sai cosa vedere, sappi che sulla Rai è possibile trovare una serie di film e cartoni Disney adatti a tutta la famiglia. Oceania, andata in onda la scorsa settimana, ha tenuto incollati davanti allo schermo 2 milioni 5 mila spettatori con l’11,9% di share. Ora sarà possibile vedere una serie di titoli da Luca al classico intramontabile La carica dei 101. Tra film d’animazione e remake in live action, scopriamoli nel dettaglio giorno per giorno.

La carica dei 101

Sabato 21 dicembre su Rai2 andrà in onda “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” alle ore 21.20.

La carica dei 102

Il giorno dopo, Domenica 22 dicembre sempre su Rai2, sarà possibile vedere il seguito “La carica dei 102” sempre su Rai2, alle ore 21.00. Il film del 2000 si concentra su Glenn Close (Crudelia DeMon) che vuole rapire i dalmata per creare una nuova superpelliccia.

Mulan

Lunedì 23 dicembre invece verrà trasmesso “Mulan“, su Rai2 alle ore 21.35. Si tratta del film del 2020 diretto da Niki Caro, remake dell’omonimo film d’animazione del 1998.

Luca

Su Rai3 alla Vigilia di Natale, il 24 dicembre, andrà in onda “Luca“, film d’animazione ambientato in Italia su un giovane mostro marino. La messa in onda è prevista su Rai3 alle ore 21.20.

Aladdin

Su Rai1, il 27 dicembre, il genio della Lampada Will Smith è tra i protagonisti di “Aladdin“, in onda alle 21.30.

Gli Aristogatti

La notte di Capodanno, martedì 31 dicembre, la musica del cartone de “Gli Aristogatti” ci terrà compagnia su Rai2 alle ore 21.00.

Cenerentola

Il nuovo anno, venerdì 3 gennaio, si apre invece con “Cenerentola“, in live action, in onda sulla Rai1 alle ore 21.30.

Inoltre il 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, sarà possibile vedere il classico Mary Poppins, mentre il 19 dicembre potremo vedere Herbie il SuperMaggiolino su Rai2 alle 21.20.