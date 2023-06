Dal 21 luglio in esclusiva su Paramount+ Arriva “Babylon”, il film ambientato nella scintillante Hollywood negli anni ’20, con il Premio Oscar Brad Pitt e la candidata al Golden Globe Margot Robbie. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più dalla trama al cast.

Brand Pitt non sbaglia un colpo: la pellicola racconta la sensazionale epopea hollywoodiana degli Anni ’20. “Babylon” è stato scritto e diretto dall’acclamato regista premio oscar Damien Chazelle. Dopo il debutto negli Stati Uniti e in Canada, “Babylon”, la scintillante storia del glamour e degli eccessi di Hollywood, sarà disponibile a partire dal 21 luglio su Paramount+ in Italia.

L’epopea cinematografica arriverà inoltre sul servizio di streaming nel Regno Unito, in Australia, Germania, Svizzera, Austria, America Latina, Brasile oltre che in Corea del Sud nel corso dell’anno.

Il Cast e la trama di Babylon

In associazione con C2 Motion Picture Group, Paramount Pictures Babylon, è candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi. Nel cast troviamo:

Brad Pitt (“C’era una volta a Hollywood”),

(“C’era una volta a Hollywood”), Margot Robbie (“Amsterdam”),

(“Amsterdam”), Diego Calva (“Narcos: Messico”),

(“Narcos: Messico”), Jean Smart (“Hacks”),

(“Hacks”), Jovan Adepo (“Fences”),

(“Fences”), Li Jun Li (“Damages”).

Di cosa parla Babylon?

Un film esilarante e stravagante, che racconta la Hollywwod degli Anni ’20 e di come il cinema stia passando dal muto al sonoro. La pellicola racconta le singole storie di vari personaggi:

La superstar del cinema muto a cui presta il volto Brad Pitt,

La giovane starlette interpretata da Margot Robbie ,

, Il dirigente di produzione alias Diego Calva,

Il talentuoso musicista interpretato Jovan Adepo

L’affascinante performer di successo a cui presta il volto Li Jun Li.

Tutti si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni ’20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l’industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

Babylon è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scritto e diretto da Damien Chazelle (“First Man”, “La La Land”), il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.

Questo film è sicuramente un film particolare: racconta il cinema non solo da un punto di vista del telespettatore, quindi con luce e lustrini e la favola che solo il cinema può regalarti, ma anche dall’interno.

In che senso? Mette insieme quasi tutti i generi e non solo omaggia la storia del cinema ma ne critica anche tutte le contraddizioni che questo mondo ha in seno. Insomma un racconto che ti fa vivere le emozioni di quel mondo fatato ma anche le brutture che inevitabilmente vi si annidano.