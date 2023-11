Nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 5 novembre 2023

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare, attraverso gli ospiti e le loro storie, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è la forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo.

Ospiti di puntata

Ospiti della puntata in onda domenica 5 novembre alle 17.20 su Rai 1 saranno: Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, che ha iniziato a recitare giovanissima, dividendosi tra cinema, tv e teatro, dove attualmente è in scena con la commedia “Il padre della sposa”; Carolyn Smith, ballerina e coreografa, tornata nelle vesti di presidente della giuria di “Ballando con le stelle”, il programma di successo di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1; Valeria Marini, showgirl, attrice, imprenditrice e protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi successi in tv, al cinema e a teatro; Angela Rafanelli, autrice e conduttrice tv, che è tornata alla guida della nuova stagione de “Il segno delle donne”, in onda dal 1 novembre su Rai Storia, ed è inoltre impegnata ogni settimana con il programma “Il Palio d’Italia” su Rai 3.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.