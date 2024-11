Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 3 novembre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 3 novembre 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Domenica 3 novembre in studio arriverà l’attrice Elena Sofia Ricci, protagonista della serie di Rai 1 di successo “Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia”. Lei nella fiction presta il volto alla profiler dei romanzi di Ilaria Tuti e lunedì 4 novembre andrà in onda la terza e ultima puntata, dove si arriverà a capire chi e perché ha ucciso la poliziotta Marta. In studio, poi, arriverà Veronica Pivetti, che dal 5 novembre tornerà alla conduzione, in prima serata su Rai3, di “Amore Criminale”.

Da Francesca Fialdini si racconterà Claudia Pandolfi, protagonista di “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film, nelle sale dal 7 novembre, che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si è tolto la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Ma non finisce qui. Tra gli ospiti anche Elena Di Cioccio, che è attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo “ProPositiva”.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.