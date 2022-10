Domani, domenica 23 ottobre 2022, nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma di Rai1, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Francesca Fialdini, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Scopriamo insieme quali sono gli ospiti della puntata che andrà in onda domani alle ore 17.20 circa su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 23 ottobre 2022

Come ogni settimana, l’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. La padrona di casa Francesca Fialdini, ogni settimana riesce nell’intento di creare percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Ospiti della puntata del 23 ottobre 2022

Gli ospiti della puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, in onda domani alle ore 17.20 su Rai 1, saranno: Lina Sastri, tra le più grandi attrici italiane, attualmente impegnata nella nuova fiction di Rai1 “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”; Valeria Marini, l’esuberante showgirl tra le star di “Tale e Quale Show”; Cesare Bocci, nel cast della popolarissima serie tv “Imma Tataranni” e testimonial di Save the Children, e Giorgio Pasotti, protagonisti nei nuovi episodi di “Mina Settembre 2” su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.