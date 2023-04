Domenica 23 aprile, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Ospiti di questa settimana

Gli ospiti di questa puntata: Flavio Insinna, attore e conduttore che ogni giorno, nella fascia preserale, conquista milioni di spettatori alla guida de L’Eredità, il game show di successo che avrà anche uno speciale di prime time in onda, sempre su Rai1, per celebrare la Rai in cui giocheranno alcuni personaggi famosi; Veronica Pivetti, volto noto e amato del cinema, della tv e del teatro, attualmente in tour con lo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone”, che sarà in scena a Roma dal 25 aprile.

Oltre a loro: Gigi e Ross, il duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra, che dopo gli esordi in teatro e in radio ha raggiunto il successo in tv, conducendo e partecipando a diversi programmi, come Made in Sud, Gli Sbandati, Lo Zecchino d’oroe Tale e Quale Show. E infine, Irene Vella, giornalista e scrittrice, autrice del libro autobiografico “Un chilo alla volta”, in cui ha raccontato il viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità.

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. "Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.