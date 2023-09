Mercoledì 6 settembre 2023, la Rai ha presentato ufficialmente la nuova stagione televisiva dell’intrattenimento Day Time. Tra le protagoniste la conduttrice Francesca Fialdini che in occasione della presentazione della nuova stagione di ‘Da noi…a ruota libera’, al via da domenica 17 settembre, ha sfoggiato un look minimal chic e taglio corto.

Francesca Fiandini torna in tv con Da noi…a ruota libera

“Racconteremo il Paese, vite straordinarie di gente comune, e quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni” – ha dichiarato in conferenza stampa la conduttrice di ‘Da noi…a ruota libera’ Francesca Fialdini.

Quando in tv il programma ‘Da noi a Ruota Libera 2023’

‘Da noi a Ruota Libera’, programma di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto, torna in onda in diretta ogni domenica pomeriggio alle 17:20, a partire dal 17 settembre, sulla prima rete della Tv di Stato con la sua formula classica.

La conduttrice toscana, bellissima e in gran forma, si è presenta al photocall con un outfit deciso ed essenziale: camicetta di seta bianca, pantaloni di pelle e il suo capello corto, o meglio, cortissimo, look che nell’estate appena trascorsa ha fatto molto discutere.

Dichiarazioni Francesca Fialdini

La Fialdini si è mostrata con semplicità e tanta femminilità. Il suo taglio sartoriale l’aiuta ad esprimere al massimo la sua personalità. Presa d’assalto dai giornalisti presenti, curiosi di conoscere le novità di questo suo nuovo anno televisivo, dice: “Il mio obiettivo è quello di raccontare gli ospiti e le loro storie. E quindi anche la società attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità, al quale tengo particolarmente. Il ‘fil rouge’ delle storie, sia quelle dei personaggi più noti che delle persone comuni, sarà il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo”.