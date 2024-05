Le anticipazioni La Promessa in onda dal 11 al 17 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jana, che farà ritorno alla tenuta e verrà accolta con gioia da tutta la servitù, e su Curro, pronto a fare di tutto per conquistare Martina. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 11 al 17 maggio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola Jana Exposito fa ritorno a La Promessa, dopo aver trascorso un po’ di tempo al servizio dei genitori di Jimena, i Duchi De Los Infantes. A far cessare l’allontanamento di Jana dalla tenuta è una missiva che la stessa Jimena scrive ai suoi genitori, nella quale chiede esplicitamente alla madre di far tornare la ragazza. Tutta la servitù la accoglie con gioia Jana, mentre Cruz non è affatto felice del suo ritorno.

Anche Catalina fa ritorno alla tenuta e scopre che Candela e Simona sono in sciopero. Per risolvere la situazione promette alle due donne di cercare di rintracciare Don Carlos, chiedendo informazioni in paese. La donna mantiene la promessa fatta, e riesce ad avere notizie di Don Carlos. La sorella di Manuel riferisce alle due cuoche che la figlia del maestro ha mentito e che nasconde in casa sua un uomo malato.

Spoiler La Promessa fino al 17 maggio 2024

Curro non riesce a darsi pace dopo la rottura con Martina e cerca di riconquistarla in ogni modo. Il giovane De La Mata fa anche un regalo alla ragazza, ma non riesce a farle cambiare idea.

Nel frattempo Cruz comincia a sospettare che Margarita e Fernando le nascondano qualcosa. Alla marchesa sembra strano che i due non siano ancora tornati a Madrid. I suoi sospetti sembrano essere fondati, visto che scopre che i genitori di Martina non possono far ritorno nella Capitale perché sono stati travolti da uno scandalo.

La Promessa, cos’altro accade?

Pia cerca di riprendersi dopo ciò che è accaduto con don Gregorio e – una volta tanto – trova il supporto della marchesa.

Salvador chiede a Maria di scegliere tra lui e Lope. Tra Alonso e il fratello Fernando scoppia una lite furiosa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.