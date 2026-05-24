Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 24 maggio 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 24 maggio 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 24 maggio 2026

Tra gli ospiti di oggi Carmen Russo, showgirl, ballerina e attrice che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, spesso insieme al marito Enzo Paolo Turchi.

E ancora: Michele Bravi, il cantautore reduce dall’esperienza nel sabato di sera di Rai 1 con ‘Canzonissima’. Erasmo Genzini, protagonista, il 17 maggio in prima serata su Ra1, del film ‘Lapponia I love iù’, in cui interpreta Carmine, un ragazzo cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità, che, dopo un’eredità inaspettata, si troverà a partire per la Lapponia.

Infine, le immagini del concerto di Fabrizio Moro che, come promesso a ‘Da Noi… a Ruota Libera’, durante la prima data del suo tour, a Roma, lo scorso 2 maggio, ha invitato Giorgina, la ragazza palermitana non udente, anche lei ospite del programma, realizzando così il suo sogno: quello di affiancarlo sul palco interpretando la sua musica nella lingua dei segni.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.