Il mistero e il fantasy si mescolano in Curon, la nuova serie originale Netflix disponibile dal 10 giugno sulla piattaforma. Composta da sette episodi, diretti da Fabio Mollo (primi quattro episodi) e Lyda Patitucci (alla regia dei restanti tre), la storia è ambientata in un piccolo paese dell’Alto Adige da cui lo show prende il titolo. Le riprese di Curon si sono svolte lo scorso inverno nella regione, sostenuta da Idm. Il set è stato allestito principalmente in Val Venosta tra i paesini di Curon e Malles, ma alcune scene sono state girate anche sul Lago di Caldaro e a San Felice nel Trentino.

Curon su Netflix: la trama della serie Tv

La serie segue la storia di Anna, una donna che torna nella sua città insieme ai due figli gemelli, Mauro e Daria, diciassette anni dopo i tragici eventi che l’hanno invece indotta a partire per dimenticare tutto. Il paesino natale, Curon, si trova nella provincia di Bolzano e apparentemente è un posto tranquillo. Poi, improvvisamente, Anna sparisce in circostanze misteriose. A quel punto, Mauro e Daria iniziano a raccogliere indizi per capire cosa le è accaduto e, nel corso delle ricerche faranno delle scoperte sconcertanti.

Curon, situato sulla riva est del lago Resia, è una cittadina fuori dal comune e nasconde molti segreti e leggende. Il paese che vediamo oggi è stato costruito dopo che un’inondazione ha sommerso quello precedente. Del vecchio borgo, completamente sommerso dall’acqua, emerge solo un’unica parte rimasta scoperta: la punta del campanile della chiesa che regala al paesaggio un certo fascino e mistero. Questo luogo ancora oggi attrae turisti e curiosi. Leggenda vuole che nei mesi invernali le campane inizino a suonare. Peccato che le campane sono state rimosse nel 1950.

Curon su Netflix: cast e personaggi

Nel cast di Curon, Valeria Bilello nei panni di Anna; Federico Russo e Margherita Morchio interpretano i figli della donna, rispettivamente i gemelli Mauro e Daria; Luca Lionello ricopre il ruolo di Thomas; Anna Ferzetti è Klara; Alessandro Tedeschi è Albert; Juju Di Domenico interpreta Miki; Giulio Brizzi è Giulio; Max Malatesta è Ober; e Luca Castellano nella parte di Lukas.