La prima serata di Rai Due di Mercoledì 10 Maggio è all’insegna del giallo. Alle 21.20 infatti, in prima visione tv assoluta, va in onda Cuori e delitti-L’arte di uccidere. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e alcune curiosità sulla pellicola.

Cuori e delitti-L’arte di uccidere: la trama in breve e il cast

La vita di Angie Dove scorre tranquilla e serena fino a quando, per caso, non si ritrova invischiata in un omicidio. Del resto la ragazza ha sempre sognato di fare l’investigatrice ed ora le si presenta su un piatto d’argento un’occasione che non può lasciarsi sfuggire. Tutto accade quando insieme al padre Nick, un detective in pensione, si mette ad indagare su una serie di furti perpetrati ai danni del Museo Oswald. La coppia infatti, scopre che il curatore e storico del museo, il Dottor Clinton Jennings, è stato assassinato nel proprio ufficio. Scoprire il colpevole per Angie diventa quasi un’ossessione, ma deve fare i conti con chi non vuole che essa porti a compimento l’incarico ed è disposto a tutto pur di impedirglielo…

Riguardo al cast, in Cuori e delitti-L’arte di uccidere troviamo Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner, Cory Lee, Aliyah O’Brien, Andrew Dunbar, Alisha-Marie Ahamed e Jane McGregor.

Curiosità sul film

Cuori e delitti-L’arte di uccidere è un film statunitense diretto da Catherine Cyran nel 2021 e distribuito dal canale statunitense Hallmark. Appartiene ad una serie che può essere definita di genere giallo/poliziesco/sentimentale, in quanto all’interno di una trama che comprende sempre un delitto e la scoperta del colpevole, si inseriscono elementi rosa che la alleggeriscono e la discostano dal giallo/poliziesco tipico.

Ecco un paio di piccole curiosità su Cuori e delitti-L’arte di uccidere: