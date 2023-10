Nella seconda stagione di Cuori ci saranno anche delle new entry. Nei nuovi episodi della serie vedremo piombare nell’Ospedale Le Molinette di Torino un ispettore, Marcello. L’uomo si troverà ad indagare su una morte sospetta avvenuta all’interno dell’ospedale. A vestire i panni di Marcello è l’attore Alessandro Tersigni, presente anche nella soap pomeridiana Il Paradiso delle Signore.

Cuori 2, intervista ad Alessandro Tersigni

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessandro Tersigni al quale abbiamo chiesto come sia stato entrare a far parte del cast: “E’ stata una bella esperienza tornare in prima serata e ritrovare alcuni dei colleghi con i quali avevo lavorato in passato. Mi sono divertito molto anche se l’impegno è stato faticoso visto che dovevo spostarmi tra Roma e Torino per girare contemporaneamente la serie e Il Paradiso delle Signore. Respirare un’aria diversa però fa sempre bene”.

L’attore ci ha poi regalato qualche anticipazione sul suo personaggio che farà capolino nella vita di Delia Brunello: “Marcello Giraudo è un ispettore di polizia che si troverà ad indagare su un caso di morte sospetta all’interno dell’ospedale. Avrà a che fare con la dottoressa Delia Brunello e più avanti nella storia si imbatterà anche in un caso di omicidio”.

Cerchiamo di indagare un po’ di più sul rapporto che nascerà tra Marcello e Delia. Alessandro scherza e fa spoiler: “C’è una buona possibilità che nasca qualcosa. Il triangolo è assicurato”.

Abbiamo poi chiesto a Tersigni se ci sia un filo rosso che lega Marcello a Vittorio Conti. L’attore rivela: “Come Vittorio, Marcello è romantico e nutre rispetto nei confronti delle donne”. Gestire l’impegno su entrambi i set non è stato facile però per l’attore: “Devo ringraziare le produzioni che sono riusciti ad incastrarmi le giornate di lavoro. Non essendo poi protagonista all’interno della serie me la sono cavata bene”.

Non potevamo non concludere l’intervista facendo una domanda sullo sviluppo dei prossimi episodi del Paradiso delle Signore. Cosa succederà a Vittorio Conti? L’attore ammette: “Ci saranno fuoco e fiamme. Vittorio tornerà a collaborare con Matilde ma Tancredi metterà i bastoni tra le ruote. Poi chissà…”