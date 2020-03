Si chiama Cuore d’acciaio, la nuova fiction Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli che vedremo andare in onda su Canale 5. Ecco le prime news in merito a questo nuovo progetto di cui si sa ancora poco. La curiosità è però davvero grande. Cosa ha in serbo per noi l’amatissima attrice nonché grande amica di Maria De Filippi?

Cuore d’acciaio, fiction Mediaset: regia, protagonista e prime news

Cuore d’acciaio è sicuramente un titolo forte, d’impatto, ma soprattutto breve ed incisivo. Un titolo capace di rendere molto bene l’idea di quello che potremmo presto vedere in tv. A inventarlo è stata Simona Izzo, una delle autrici anche della sceneggiatura della nuova fiction Mediaset diretta dall’amato Ricky Tognazzi.

La collaborazione fra la Izzo, che ha partecipato al GF Vip l’anno scorso, e Tognazzi, il compagno attore e regista, ha fatto sì che nascesse una nuova serie per Mediaset con protagonista una dei volti più noti e più amati della fiction italiana.

Protagonista della nuova fiction sarà, infatti, Sabrina Ferilli. L’attrice ha già dato prova, nell’arco della sua longeva carriera di poter interpretare diversi ruoli passando da un registro all’altro senza problemi. Abbiamo visto una Ferilli allegra e spensierata, pronta a far divertire il pubblico, in coppia con Claudio Bisio, ma anche intensa e drammatica come ne L’amore strappato. Proprio con quest’ultima fiction la Ferilli, anno scorso, è approdata su Canale 5 e ha commosso milioni e milioni di telespettatori recitando in un altro prodotto realizzato dalla coppia Izzo – Tognazzi. Qui l’amatissima attrice ha interpretato Sara, madre e moglie pronta a difendere con tutte le forze il marito, Enzo Decaro, da false accuse e a lottare con grande coraggio per riavere sua figlia.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: una coppia comica inossidabile

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla nuova fiction potremo continuare ad ammirare Sabrina Ferilli in coppia con Maria De Filippi. Le due amiche sono inseparabili, ma soprattutto sono una coppia comica capace di incollare davanti alla tv milioni e milioni di telespettatori.

Dopo l’esperienza a Tu si que vales ed il successo ottenuto, pare che la De Filippi abbia confermato la Ferilli nel ruolo di capo o portavoce, che dir si voglia della giuria popolare. Nella prossima stagione televisiva, quindi, la bravissima attrice farà ancora parte dello show di Canale 5 insieme a Belen Rodriguez, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. In forse è la partecipazione di Teo Mammuccari che potrebbe invece doversi allontanare dalla fatidica poltroncina per dedicarsi ad altro.