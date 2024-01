La nona stagione di ‘Cucine da Incubo‘ con Antonino Cannavacciuolo, arriva per la prima volta in chiaro. Lo chef, ci guiderà in questo nuovo ciclo di episodi in cui saranno mostrati alcuni ristoranti italiani (e sopratutto i loro menù) che sono da migliorare. Scopriamo insieme quando andrà in onda e dove vedere il programma.

Cucine da Incubo, per la prima volta la nona stagione arriva in chiaro

Per la prima volta in chiaro, su TV8, tornano le avventure di Antonino Cannavacciuolo, protagonista del nuovo ciclo di episodi della 9ª stagione di Cucine da incubo. L’appuntamento per la prima puntata è per venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata alle ore 21.30. Protagonista assoluto sarà lo Chef da 7 Stelle Michelin (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) che metterà a disposizione dei ristoratori la sua esperienza culinaria e le sue doti da imprenditore. Verranno mostrati ristoranti in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. Oltre a cibi che rendono insoddisfatti i clienti tanto da portare le strutture a un passo dalla chiusura.

A salvarli ci penserà Antonino Canavacciuolo che provare in prima persona le pietanze e valuterà il cibo e servizio. Grazie ad una sua consulenza, verrà preparato un nuovo menù. Inoltre il locale sarà sottoposto ad una ristrutturazione completa andando incontro alle esigenze della propria clientela.

Anticipazioni del primo episodio

Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares. Il format è stato creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International Limited. Nel corso della prima puntata, in onda il 12 gennaio su TV8, verrà mostrato ‘L CIVEL che si trova a Casalbeltrame (provincia di Novara). Nel piccolo comune con appena mille abitanti, c’è un piccolo ristorante a conduzione famigliare gestito da Giovanna e Paolo e dalle loro tre figlie Melissa, Stefania e Micaela. Qualcosa però non va nel verso giusto e le liti all’interno del locale sono all’ordine del giorno.

Stefania, diplomata all’alberghiero, lavora nella cucina col compagno chef ma lui, dopo un po’, abbandona il ristorante, così lei decide di non lavorarci più a tempo pieno. Anche le sue sorelle, Melissa e Micaela, cercano lavoro altrove. Il problema maggiore, sembra essere il rapporto con la madre Giovanna, dal carattere molto forte mentre il papà Paolo sembra non voler prendere posizione. La svolta arriverà con l’aiuto dello Chef Antonino Cannavacciuolo.

Nei prossimi episodi, che andranno in onda sempre di venerdì sera su Tv8, saranno mostrati ristoranti di Grottaferrata (Roma), Misilmeri (Palermo), Cologno Monzese (Milano), Colle Val d’Elsa (Siena), Bogliasco (Genova) e Porto Cesareo (Lecce).