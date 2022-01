Suo marito è uno degli attori più apprezzati e amati del momento, e Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, lo sa benissimo che deve fare i conti con fan che molto spesso possono risultare “maleducate”. Non per questo però, la moglie del noto attore è disposta ad accettare alcuni atteggiamenti.

La moglie di Luca Argentero, Cristina Marino: “Non sopporto le fan maleducate”

L’attrice e influencer, nonché moglie di Luca Argentero, attore protagonista della fiction di successo di Rai 1 Doc – Nelle tue mani, in un’intervista al Corriere non le manda certo a dire: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta! Su di lui sono tranquillissima, assolutamente – dichiara – ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”.

La moglie di Luca Argentero: “Ci sono tanti modi educati per essere fan”

La coppia è sposata dallo scorso anno, i due sono genitori di una bambina, Nina Speranza. Nell’intervista Cristina Marino parla degli atteggiamenti di alcune fan del marito, e che non tollera assolutamente: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”, ha spiegato la moglie del noto attore.

Luca Argentero e Cristina Marino felici in vacanza

Cristina Marino e Luca Argentero in questo momento si stanno godendo una bellissima vacanza al caldo, lontano da tutto e tutti. Sull’anno appena terminato e sugli impegni lavorativi la Marino dichiara: “Il 2021 è stato un anno concitatissimo sia per me che per Luca. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sposati, io ho scritto un libro e Luca è stato sul set per tanto tempo. Così, appena finiti i suoi impegni di lavoro, siamo partiti”.

L’attrice, nell’intervista, ha inoltre spiegato la decisione di non postare foto della piccola Nina Speranza sui social. La coppia vuole evitare che vada incontro a commenti poco carini o “da bar”.