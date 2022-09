Cristiano Malgioglio torna in veste di giudice a Tale e Quale Show, il programma in onda in prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti e che prenderà il via con la nuova edizione da venerdì 30 settembre 2022. I giuria con Malgioglio ci saranno come sempre Loretta Goggi e Giorgio Panariello, più un giudice-imitatore diverso in ogni puntata. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto modo di scambiare qualche battuta con Cristiano Malgioglio, e visto il suo passato da concorrente del Grande Fratello Vip, non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli cosa pensa dell’edizione in corso e come vede la presenza di Pamela Prati all’interno della casa di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio su Alessandra Mussolini a Tale e Quale show e su Pamela Prati e Orietta Berti al GFvip

Cristiano avevi dichiarato che Alessandra Mussolini era più brava a cantare che a fare politica: ci stupirà in questa edizione?

“Sicuramente si. Io poi di politica non me ne intendo. È come se mi chiedessi di fare l’archeologo, non ci capisco niente. Come cantante ho prodotto un suo disco, di cui uno è stato battuto all’asta a Londra, venduto credo per 6.000 Sterline. Io ne ho altri tre a casa, cercherò di venderli”.

Tu sei stato opinionista di reality: come vedi Orietta Berti al Grande Fratello Vip?

“Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è meravigliosa, è una donna alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Ho avuto modo di vederlo poco, trovo Signorini meraviglioso. Il GF che ho fatto io rimarrà nella storia perchè c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche. Spero possa avere lo stesso successo dello scorso anno”.

Pamela Prati secondo te è in cerca di un rilancio con il Grande Fratello?

“Rilancio di che cosa? Deve trovare un secondo Caltagirone”

Lo troverà?

“Ce ne sono tanti finti in giro”.

Intervista Video a Cristiano Malgioglio