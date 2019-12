Cristiano Malgioglio si arrabbia ad All together now 2. L’ospite speciale della prima puntata di ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2019, è scattato commentando l’esibizione di Etienne Cannavò, concorrente che, in studio, ha fatto un tributo a Claudio Baglioni. Esibizione che, però, non è piaciuta a “Malgy”, tanto che il giudice per una sera e cantante di “Notte perfetta” se l’è presa anche un po’ con Iva Zanicchi: “Con tutto il repertorio che hai rompi sempre le palle con questa ‘Zingara’! Basta!” le sue parole (video Mediaset).