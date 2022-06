Cristiano Malgioglio torna con il nuovo singolo estivo dal titolo “Sucu Sucu“. Un brano tipicamente estivo che si candida a tormentone dell’estate 2022. Scopriamo il testo e il video della canzone.

Cristiano Malgioglio, “Sucu Sucu” è la nuova canzone per l’estate

Dopo i grandi successo di “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran”, Cristiano Malgioglio ci ha preso gusto ed è pronto a lanciare una nuova hit estiva. Per l’estate 2022 il cantautore ha puntato sul brano “Sucu Sucu“, cover del brano scritto da Tarateno Rojas che in passato è stato interpretato da tantissimi artisti sudamericani. Una scelta azzeccata quella di Malgioglio che ha puntato su una delle canzoni più ballate in Sud America negli anni ’60.

Proprio il paroliere ha definito il brano: “un frullato di frutta. Quando si ascolta è come mangiare una fetta di anguria fresca in una calda notte d’estate“. Il singolo è disponibile in streaming e in radio da venerdì 17 giugno e sarà presentato per la prima volta dall’artista al Padova Pride Village. “Sucu Sucu” per Malgioglio è il brano “perfetto per l’estate, fresco come una fetta d’anguria“.

Ad accompagnare il brano un videoclip diretto da Fabrizio Conte che richiama alla memorie una scena di un film di Pedro Almodovar.

Ecco di seguito il testo e il video di “Sucu Sucu”, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio

Come and do the Sucu Sucu Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

It is becoming the moda, In every big capital.

From Buenos Aires to Paris, From Rajastan to Nepal.

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Please come with me to (?) This thing is most popular.

I hope you come by my side, How Sucu Sucu you are.

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

– Excuse me, please? – Yes, miss? – What is the Sucu Sucu? – Sucu Sucu is most complicated.

If you comprende Sucu Sucu, you can feel it.

But if you don’t have Sucu Sucu, it is nothing. – Oh! – Sucu Sucu!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

I am beginning to feel it, Something is making me high.

Everything seems to be giggit, Everything’s so me oh my!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Sucu Sucu!

Ay ay ay the beat is crazy, Sucu Sucu is everywhere.

Ayay ay ay I feel so hazy, Sucu Sucu I do not care.

Malgioglio e il tormentone estivo: la parte di testo in italiano

Vieni a fare il Sucu Sucu Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Sta diventando la moda, in ogni grande capitale.

Da Buenos Aires a Parigi, dal Rajastan al Nepal.

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Per favore, vieni con me…Questa cosa è più popolare.

Spero che tu venga al mio fianco, come sei Sucu Sucu.

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu non mi interessa.

Mi scusi, per favore?

– Si Signora?

Cos’è il Sucu Sucu?

Sucu Sucu è il più complicato.

Se comprende Sucu Sucu, puoi sentirlo.

Ma se non hai Sucu Sucu, non è niente.

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

Comincio a sentirlo, Qualcosa mi sta facendo sballare.

Tutto sembra essere giggit, tutto è così me oh mio!

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu me ne frego.

– Sucu Sucu!

– Sucu Sucu!

Ay ay ay il ritmo è pazzesco, Sucu Sucu è ovunque.

Ayay ay ay mi sento così confuso, Sucu Sucu non mi interessa.

Il video di Sucu Sucu