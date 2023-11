Cricca e Isobel sono stati due dei protagonisti della scorsa edizione di Amici. L’amore tra il cantante e la ballerina australiana è nato all’interno della scuola e i due, ancora oggi, sono più affiatati che mai. Entrambi sono stati ospiti della prima di “Wish“, il nuovo film d’animazione della Disney diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Vediamo insieme cosa ci hanno detto.

Intervista al cantante Cricca e alla ballerina Isobel

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Cricca e Isobel. I due hanno preso parte alla prima di Wish, film in cui a prestare la propria voce alla protagonista Asha, nella versione italiana del film, è Gaia, ex cantante di Amici. L’attore Michele Riondino è invece Re Magnifico e il presentatore Amadeus, la capretta Valentino.

Cricca e Isobel, qual è il vostro classico Disney preferito?

Cricca: “Il re leone“.

Isobel: “La sirenetta“.

Isobel, è il tuo primo anno come professionista ad Amici, quali sono le tue emozioni e come sta andando questa avventura che non ti vede più come allieva?

“Per me ogni giorno è più bello, sto imparando continuamente e il sogno continua. Sto cercando il mio prossimo obiettivo ma in questo momento sono troppo contenta e troppo felice“.

Cricca, c’è un concorrente di questa edizione di Amici che ti piace?

“È una bella classe, mi piacciono tutti e ancora non ho una preferenza. Vediamo come va però di professioniste ho la mia preferita di sicuro (e guarda Isobel sorridendo, ndr)“.

C’è un sogno nel cassetto che volete realizzare, parlando di ‘Wish’ cioè di desideri e sogni?

Isobel: “Io voglio fare tv, film. Voglio stare in questo mondo“.

Cricca: “Io potrei dire, magari cogliendo la palla al balzo Disney, magari doppiare proprio un cartone della Disney e dare voce ad un protagonista futuro“.

Magari Sanremo, Cricca?

“Ho le dita incrociate nella tasca, le teniamo sempre incrociate“.