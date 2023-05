Giovanni Cricca, meglio noto con il nome d’arte “Cricca”, è uno dei protagonisti di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla 22esima edizione e che si è concluso, domenica scorsa, 14 maggio 2023, con la vittoria di Mattia Zenzola. All’interno del talent di Canale 5, il cantante si è fatto amare fin da subito. Durante il suo percorso, Cricca ha vissuto prima l’inaspettata eliminazione, dopo essere stato messo in sfida da Rudy Zerbi, poi il ritorno tra i banchi di Amici dopo aver vinto una sfida. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Cricca, e con lui abbiamo parlato del suo percorso ad Amici, del suo rapporto con la ballerina Isobel, nato all’interno della scuola e pare al momento concluso. Con Giovanni abbiamo parlato anche del rapporto con Maria De Filippi e dei suoi progetti per il futuro professionale.

Giovanni Cricca, intervista esclusiva al cantante di Amici 2023

Giovanni Cricca, che momento è questo post Amici? Raccontaci le tue emozioni

“Beh è un periodo un po’ frastornato, si passa dal vivere nella casetta di Amici tutti i giorni a tornare a vivere a quello che poi è la vita di tutti i giorni del mondo vero. Ovviamente tutto è diverso da come sono entrato a settembre, c’è una popolarità diversa, le persone mi fermano per strada. All’inizio è tutto un po’ strano, pian piano mi sto abituando a questa nuova vita. Sto lavorando molto, sono quasi sempre in studio a registrare nuove canzoni. Sono molto contento e molto grato del percorso che ho fatto. È un momento di alternanza tra momenti di felicità e altri di malinconia dove mi dico: ‘Cavolo… tutte queste cose tutte in una sola volta’”.

Che rapporto hai con il successo?

“Credo di avere un rapporto ottimo, a me poi piace stare in mezzo alla gente, cerco di essere molto positivo”.

Dall’Acquafan di Riccione, dove facevi pollo fritto e granite al successo discografico con Amici: un bel salto? Quanti sacrifici dietro questo primo importante traguardo

“Parecchi, anche se non li chiamerei sacrifici perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto con piacere. All’Acquafan lavoravo con piacere e allo stesso tempo portavo avanti quella che era la mia passione, studiando e facendo anche i primi concerti in Emilia Romagna. Ho rinunciato qualche volta a quelle che sono le abitudini degli adolescenti come possono essere le uscite con gli amici. Non dico di non averle fatte, a volte uscivo con gli amici, altre volte avevo qualche serata dove dovevo andare a cantare e quindi non uscivo con loro”.

A 5 anni ti sei trasferito a Sydney ed è qui che hai coltivato la sua passione per la musica. Cosa ci racconti dei tuoi inizi? Come è nata questa passione?

“All’inizio è nata per gioco. A Sydney c’era questa ragazzina che mi piaceva, lei era iscritta al coro di Sydney, decisi così di iscrivermi anche io. Non è che mi piaceva più di tanto la musica, mi ero iscritto per lei. Da quel momento non ho più smesso, ho seguito lezioni di canto, ho suonato anche il piano. Tornato in Italia, dopo quattro mesi di stop sentivo l’esigenza di tornare a fare musica, a cantare, e quindi ho continuato anche in Italia”.

Nel 2021 hai partecipato alle selezioni di Area Sanremo, dove sei arrivato tra i finalisti. Nel 2022, invece, hai partecipato a Deejay Onstage, poi Amici. Un percorso importante, sogni il palco di Sanremo?

“Assolutamente si, sogno quel palcoscenico. Sarebbe un sogno grandissimo cantare a Sanremo, ci proverò in tutti i modi. Spero di poter gareggiare, almeno darò il massimo per esserci. Non sarà facile, però almeno uno ci spera”.

Nel talent hai conosciuto Isobel. Cosa vi ha fatto innamorare? La vostra storia poi si è conclusa

“Sicuramente ci univa l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore”.

Sei stato inaspettatamente eliminato. Sei poi ritornato a sedere tra i banchi perché hai vinto una sfida. Ci racconti come hai vissuto l’uscita e il rientro nella scuola?

“Inaspettato non perché pensavo di essere il più forte, ma proprio perché in quel momento non mi aspettavo io di uscire. In quel periodo le cose andavano anche piuttosto bene, arrivavo alto in classifica. Le cose non sempre vanno come ti aspetti, quindi non ero proprio pronto a tornare a casa. Esagerando, posso dire che la settimana che ho trascorso a casa è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica”.

Contento di come si è conclusa questa edizione di Amici?

“Mi è sembrato piuttosto giusto. Mattia è un’eccellenza nel suo campo. Ovviamente tifavo Isobel. Sono molto contento che abbia vinto Mattia perchè comunque era il secondo anno che partecipava ad Amici, ha fatto il doppio del lavoro rispetto agli altri. Angelina ha vinto il premio della critica, il premio radio, il secondo posto e la categoria canto, quindi direi che è super meritata. Angelina è una stella, è una goduria cantare con lei. Il risultato finale credo sia anche giusto. Ognuno ha avuto il suo, e ognuno si è guadagnato delle belle cose. Tutti abbiamo vinto ad avere vissuto un’esperienza così”.

Un momento difficile e uno bello che hanno segnato questa esperienza?

“Un momento difficile è stato sicuramente prima del Serale. Dovevamo far uscire il terzo inedito, io avevo proposto un mio pezzo che si chiama ‘Australia’. Alla prima esibizione non si è avuta subito una risposta positiva, sia dal giudice che da Rudy Zerbi, che avevano un po’ storto il naso. Anche la mia professoressa Lorella Cuccarini mi disse che non le piaceva molto. Mi sono trovato a fare una scelta e ho deciso di cambiare pezzo facendomene assegnare un altro. In quel momento sono entrato un po’ in crisi. Non sapevo cosa fare, non ero soddisfatto e mi sono buttato un po’ giù. Uno dei momenti più belli invece, è stato la prima volta che abbiamo avuto modo divedere il mio videoclip, un momento indimenticabile. Mi porto più quei momenti lì, piuttosto che un primo posto in classifica o il disco d’oro. I momenti di condivisione con tutti, quando tutti i ragazzi hanno detto cosa pensavano dei videoclip è stato bello, avevo i lacrimoni e tanta gioia”.

Ci racconti un aneddoto del bellissimo rapporto con Maria De Filippi?

“A trovarne uno solo. Maria è una persona fantastica e vivendola capisci il perchè. Io ero una persona che piangeva sempre come si è visto, poi c’era la storia con Isobel in mezzo, vari fattori che mi facevano vivere delle emozioni strane. Maria è sempre stata lì. Un suo abbraccio, una sua battuta, una pacca sulla spalla. Maria era un po’ tutto: materna e amica, tutto”.

Progetti? Dove ti vedremo questa estate?

“In realtà come dicevo prima sto lavorando tantissimo proprio per programmare una bellissima estate. Sicuramente l’uscita del disco con il singolo ‘Australia’. Spero di avere tante occasioni per poter cantare, poi farò sicuramente il firma copie”