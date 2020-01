Nuovo appuntamento con #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 29 gennaio 2020.

CR4 La Repubblica delle Donne stasera su Canale 5

Mercoledì 29 gennaio 2020 appuntamento alle ore 21.25 in prima serata su Rete quattro con “CR4 – La Repubblica delle Donne” il fortunatissimo talk show condotto da Piero Chiambretti e dedicato all’universo femminile.

Come sempre tanti gli ospiti al centro della puntata. A cominciare dall’attrice Serena Grandi che si racconterà a cuore aperto in quella che si preannuncia un’intervista imperdibile. La ex musa di Tinto Brass ripercorrerà tutta la sua straordinaria carriera di attrice, diventata negli anni ’80 il sogno erotico per milioni di telespettatori. Non solo, la Grandi parlerà anche della sua vita privata.

Tra gli ospiti della puntata anche il direttore di “Libero” Vittorio Feltri e il vignettista Vauro Senesi con cui si discuterà di attualità e di politica. In particolare in studio spazio ai risultati delle recenti elezioni regionali tenutesi la scorsa domenica in Emilia-Romagna e Calabria. Infine spazio anche al tema della chirurgia estetica e la ricerca dell’eterna bellezza diventata oramai importante per milioni di persone. A discuterne in studio Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip.

CR4 La Repubblica delle Donne, il cast

Durante la puntata di #CR4 Piero Chiambretti sarà come sempre affiancato da un cast di primissimo livello di personaggi che si confermano parte integrante e indispensabile del programma. A cominciare dall’uccello Cristiano Malgioglio, dalla “suora” interpretata da Massimo Lopez, le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

Come sempre non mancheranno momenti musicali con il trio soprano Appassionante, mentre il momento comico è affidato alla simpatia travolgente di Rosalia Porcaro e Katia Follesa. Infine spazio anche alla danza con la performance della ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” nella sigla, e il “saggio” Peppino.