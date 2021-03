Country Comfort su Netflix: trama e cast della serie tv

Country Comfort è la nuova comedy di Netflix a metà tra La Tata e Tutti insieme appassionatamente. Protagonista indiscussa è infatti la musica, quella che Bailey, una promettente artista country che si reinventa come governante, porta nella casa del vedovo Beau e dei suoi figli. La serie si presenta come una sitcom per tutta la famiglia, composta da dieci episodi per la durata di 20-25 minuti. Creata da Caryn Lucas (sceneggiatrice di Miss Detective e Miss FBI – Infiltrata speciale, entrambi film con Sandra Bullock), la comedy è disponibile su Netflix il 19 marzo.

Country Comfort: la trama della serie tv

Bailey, aspirante giovane cantante country, ha da poco perso il suo lavoro in un bar. Neanche la sua vita privata va alla perfezione. Una notte, di ritorno a casa, la sua auto si ferma a causa di un temporale e trova riparo nella casa dell’affascinante cowboy Beau, un vedovo che cerca di gestire gli affari e la sua famiglia. L’uomo ha bisogno urgentemente di una tata per i suoi cinque figli, dopo che loro hanno messo in fuga le precedenti nove governanti. La nuova arrivata, seppur spaventata all’idea di questo nuovo impiego, sembra aver trovato il modo per andare d’accordo con loro. Anche senza esperienza, Bailey riesce a diventare una figura materna per i cinque ragazzini. Ma anche la famiglia di Beau possiede un talento musicale, e potrebbe essere esattamente ciò di cui Bailey ha bisogno per far decollare la sua carriera nel mondo del country.

Country Comfort su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Katharine McPhee (già vista in Smash e Scorpion) nel ruolo della protagonista Bailey, un’aspirante cantante country che diventa la tata dei cinque figli del cowboy Beau; Eddie Cibrian (Rosewood, Take Two) è Beau, il padre dei cinque figli a cui Bailey deve badare; Ricardo Hurtado è Tuck; Jamie Martin Mann è Brody; Pyper Braun è Chloe; Shiloh Verrico è Cassidy; e Griffin McIntyre interpreta Dylan.

Compongono il cast anche Eric Balfour nella parte di Boone, ragazzo di Bailey, e Janet Varney che interpreta Summer, la fidanzata di Beau.