Francesca Fialdini è pronta a tornare su Rai3 con “Così è la vita“, il nuovo factual che raccoglie le storie di coppie pronte a raccontare e condividere un momento importante della loro vita. Ecco tutte le anticipazioni.

Così è la vita di Francesca Fialdini su Rai3: quando inizia

Al via da domenica 5 luglio 2020 alle ore 20.30 “Così è la vita”, il nuovo programma di Francesca Fialdini trasmesso nella fascia pre-serale di Raitre. “La storia di ognuno è la storia di tutti”: con queste parole la conduttrice di “Da noi…a ruota libera” ha presentato il nuovo factual della terza rete di Viale Mazzini in cui varie coppie raccontano un momento importante della loro vita.

Sei le puntate previste che arrivano dopo un lungo periodo di lockdown e quarantena forzata per via della pandemia da Coronavirus. Un’emergenza sanitaria che ha stravolto e sconvolto le nostre vite, ma che ci ha spinto anche a riflettere sulle cose importanti della vita. In questi mesi così difficili, infatti, in tanti abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose della vita quotidiana, cose semplici ed essenziali. Tra queste c’è anche il desiderio di condividere le proprie esperienze e i propri racconti di vita. Del resto ogni vita è diversa dall’altra ed ognuno di noi ha la sua storia da raccontare perchè “la storia di ognuno di noi è la storia di tutti gli italiani”.

Così è la vita di cosa tratta il nuovo programma di Francesca Fialdini

La vita è fatta di una infinità di momenti, di gioie e dolori, ma anche di attimi fuggenti da condividere. Da un amore passionale e travolgente alla nostalgia di un ricordo passato, dalle risate con un amico ad un ostacolo da superare. Questa è la vita che il nuovo format di Francesca Fialdini vuole raccontare con la consapevolezza che “il nostro patrimonio culturale siamo noi, con le nostre storie, i nostri ricordi, le nostre emozioni“.

Durante le varie puntate, sei per la precisione, diverse coppie di età differenti si racconteranno dalle proprie case a seconda del tema centrale. La prima puntata è sul tema del “colpo di fulmine”, mentre a seguire le altre coppie racconteranno de “non è mai troppo tardi”, “matrimoni all’italiana”, “gli ostacoli del cuore”, “travagli e dolci attese” e “le regole dell’attrazione”.

A tenere i fili del racconto, settimana dopo settimana, è la giornalista e conduttrice televisiva reduce da una stagione televisiva davvero importante e straordinaria.