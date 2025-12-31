La Vigilia di Capodanno 2026 è arrivata e sono tante le proposte di film e programmi da seguire nella notte che segna la fine e l’inizio di un nuovo anno. Ecco la lista di tutti i film e programmi previsti e la programmazione completa!!

I film e programmi vedere la Vigilia di Capodanno sulle reti Mediaset

Cosa vedere in tv la notte di Capodanno? Ecco la programmazione televisiva con i film e programmi da non perdere sulle principali Mediaset.

Canale 5 è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori con il consueto “Capodanno in Musica“, l’evento musicale condotto da Federica Panicucci con la partecipazione di Fabio Rovazzi in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari. L’appuntamento è intorno alle 22 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella e dell’ultima puntata del 2025 de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui. Sul palcoscenico tantissimi cantanti ed artisti: da Gigi D’Alessio ad Umberto Tozzi, da Raf a The Kolors, da Iva Zanicchi a Mietta, ecc.

Su Rete 4, invece, dalle ore 21.33 appuntamento con “Capodanno a New York“, il film del 2011 diretto da Garry Marshall. Una commedia corale romantica perfetta per salutare l’anno che finisce e dare il benvenuto a quello nuovo. Nel cast: Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Katherine Heigl, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Sarah Jessica Parker, Zac Efron, Lea Michele, Hilary Swank.

Italia1 saluta il 2025 e dà il benvenuto al nuovo anno 2026 con un classico di Steven Spielberg. Si tratta di E.T. L’extra-terrestre, il film del 1982 diventato un cult per grandi e piccini. Una pellicola capace, ancora di oggi, di far sognare ed emozionare milioni di persone. Nel cast: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore

I film e programmi da vedere la Vigilia di Capodanno 2026 sulle reti Rai e non solo

Passiamo, invece, alla lista di film e programmi da vedere la Vigilia di Capodanno 2026 sulle reti Rai e Tv8.

Rai1 si prepara ad accompagnare i telespettatori dalla notte di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre 2025, al Capodanno 2026 con il concerto – evento “L’anno che verrà“. Il programma musicale, condotto per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni, arriva dalle ore 21.00 con una diretta di circa 4 ore dallo splendido lungomare di Catanzaro. Sul palcoscenico si alterneranno grandi nomi della musica italiana come Anna Oxa, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Patty Pravo, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio e tanti altri.

Su Rai2, invece, appuntamento dalle ore 21.20 con “Lilli e il vagabondo“, classico film d’animazione Disney del 1955 che racconta la storia d’amore tra Lilli, una viziata cocker spaniel di casa, e Biagio, un coraggioso meticcio randagio, mostrando come l’amore superi le differenze sociali e di classe, con scene iconiche come la cena a base di spaghetti.

Dalle ore 21.00 su Rai3 va in onda “The Palace” su Rai3, il film del 2023 diretto da Roman Polanski che fa divertire in questa pellicola grottesca e comica con protagonisti: John Cleese, Fanny Ardant, Mickey Rourke, Olivier Masucci e Sydne Rome.

Anche La7 ha puntato su una pellicola celebre come “Febbre da cavallo“, film cult del 1976 diretto da Steno che racconta le vicende di tre amici, Mandrake, Pomata e Felice, la cui vita ruota attorno al mondo delle corse dei cavalli e alle scommesse. Nel cast: Gigi Proietti ed Enrico Montesano.

E voi cosa guarderete la vigilia di Capodanno?