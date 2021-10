La tv cambia dal 20 ottobre 2021. Una vera e propria rivoluzione digitale è in arrivo nei prossimi mesi, un cambiamento che interesserà milioni di apparecchi televisivi. Di cosa si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo digitale terrestre.

Cambia la tv: nuovo digitale terrestre dal 20 ottobre 2021

Ci siamo: dal 20 ottobre 2021 cambia la televisione con l’arrivo del nuovo digitale terrestre. Una svolta epocale nel mondo del piccolo schermo che riguarderà le reti Rai e Mediaset. Cosa succederà?

A partire dal 20 Ottobre 2021 Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Sport+HD e Rai Scuola di Mamma Rai e TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV del gruppo Mediaset saranno aggiornati diventando canali ad alta definizione.

Come verificare se il vostro televisore è HD Ready?

Per verificare se la vostra TV è già predisposta al nuovo DTV provate a sintonizzarvi su 501 per Rai1 Hd, 505 per Canale 5 HD e 507 per La7 HD. Se ricevete tranquillamente uno dei tre canali, allora il vostro televisore è Hd Ready e dovrete semplicemente fare l’aggiornamento della lista canali dopo il 20 Ottobre.

Qualora dopo l’aggiornamento della lista notate qualcosa di strano oppure sono spariti tutti i canali avete solo due possibilità: acquistare un nuovo televisore in HD oppure un decoder esterno.

TV cosa cambia dal 20 ottobre 2021? La prima grande rivoluzione del DTV

Il nuovo digitale terrestre in arrivo dal 20 Ottobre 2021 non è la sola novità che riguarda la tv. Da gennaio 2023, infatti, ci sarà un’altra importante novità che interesserà tutti gli apparecchi tv. Nei prossimi mesi, infatti, si passerà dal sistema DVB-T al DVB-T2 che rappresenta il nuovo DTV con codifica in HEVC a 10 bit. Si tratta del nuovo digitale terrestre compatibile solo con i tv messi in commercio dopo il 2018.

Come verificare se la tv è compatibile con il nuovo digitale terrestre Dvb-T2

Anche in questo caso è consigliabile fare un piccolo test per capire se la vostra tv è abilitata o meno alle novità in arrivo da gennaio 2023. Sintonizzativi sul canale 100 per eseguire il test sui canali RAI e sul canale 200 per i canali Mediaset.

Se vi compare la scritta “Test HEVC Main10” a tutto schermo la vostra tv presenta già il nuovo nuovo digitale terrestre Dvb-T2 e non dovrete fare nulla. Se, invece, i canali 100 e 200 presentano una schermata nera o che sfarfalla allora il vostro tv non è compatibile con il nuovo DVB-T2. In questo caso dovrete acquistare un decoder esterno oppure valutare la possibilità di acquistare una televisione con il nuovo nuovo digitale terrestre Dvb-T2 integrato.

Per entrambi i casi lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini due bonus. Il ‘bonus tv decoder“, rivolto a tutte le famiglie con un Isee inferiore ai 20mila euro, che offre 30 euro di credito per l’acquisto di una nuova tv o decoder.

Il secondo è ‘bonus rottamazione tv‘ disponibile per l’acquisto di un nuovo televisore. I cittadini, infatti, tramite questo bonus possono beneficiare del 20% di sconto sull’acquisto di una nuova tv dando in cambio il proprio purché sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per chi fosse interessato, tutte le informazioni sui bonus sono disponibili sul sito: nuovatvdigitale.mise.gov.it.