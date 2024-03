Alle 21.30 di Mercoledì 27 Marzo su Rai Uno, in prima visione tv, va in onda Cosa sarà, un film drammatico ma non privo di ironia e persino di una certa dose di leggerezza, con protagonista un intenso e sempre più bravo Kim Rossi Stewart. La pellicola affronta temi importanti, la malattia e i rapporti familiari, con garbo e in modo mai superficiale. Consigliato. Intanto vi sveliamo la trama, il cast e le curiosità principali da conoscere.

Cosa sarà: la trama in breve e il cast

Al regista Bruno Salvati, in crisi lavorativa, separato dalla moglie e padre dei giovanissimi Tino e Adele, viene diagnosticata la leucemia. Per guarire c’è bisogno dell’intervento di un donatore. La situazione rimette in discussione i rapporti familiari, compreso quello con suo padre.

Affiancano Kim Rossi Stewart, fra gli altri, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Nicola Nocella, Fotinì Peluso, Tancredi Galli, Elettra Mallaby, Stefano Rossi Giordani, e Ninni Bruschetta.

Le principali curiosità sul film

Cosa sarà è un film di genere drammatico diretto da Francesco Bruni nel 2020. Queste sono le curiosità sul suo conto che proprio non potete perdervi: