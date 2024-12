Le festività natalizie si accendono con Cortina Express, una commedia corale che unisce comicità, nostalgia e riflessioni sui tempi moderni. Ambientato tra le incantevoli montagne di Cortina d’Ampezzo come i grandi cult di Vacanze di Natale , il film racconta le storie intrecciate di personaggi memorabili, tra cui Lucio De Roberti, un viveur pieno di fascino interpretato da Christian De Sica; Dino Doni, un cantante in cerca di riscatto con l’esilarante Lillo; e Patrizia Giordano, una discografica carismatica ma molto mascalzona a cui presta il volto Isabella Ferrari. Noi di SuperguidaTv abbiamo intervistato i protagonisti che ci hanno raccontato le loro esperienze sul set, i personaggi che interpretano e il fascino intramontabile dei film di Natale.

Cortina Express, la video intervista al cast di protagonisti con Christian De Sica, Lillo e Isabella Ferrari

Partiamo subito da questa nuova coppia comica. Com’è stato lavorare insieme? Ho particolarmente apprezzato la vostra scena da rockstar: lui con la chitarra e tu a cantare con grande energia.

Christian De Sica: “È andata talmente bene che stiamo già scrivendo un nuovo film, che gireremo a giugno prossimo per il Natale successivo. C’è stata un’affinità fantastica che si è creata tra di noi, nonostante la differenza d’età. Io mi sono sentito giovane accanto a loro, e siamo diventati amici. Questa è la cosa più bella e si vede anche sullo schermo.”

Lillo: “Concordo con tutto quello che ha detto Christian. Nella commedia l’affinità umana è fondamentale: aiuta a duettare e rende tutto più naturale. È stata un’esperienza bellissima”.

Isabella, per te è stata una sorta di reunion nostalgica: con Christian c’è il ricordo del tuo primo storico film. Inoltre, interpreti una “mascalzona”, un ruolo che richiama i personaggi di tanti cinepanettoni. Cosa ci racconti?

Isabella Ferrari: “Che bello, davvero un sogno! Sì, io e Christian ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma non avevamo mai recitato insieme. Quando ho girato Sapore di mare, avevo solo 17 anni e non avevo ancora idea di voler fare l’attrice. Quel successo mi travolse: non potevo più uscire per strada, tutti mi chiamavano “Selvaggia”! Dopo tanti anni di carriera e di vita – ho fatto una famiglia con tanti figli, tutti innamorati di Christian De Sica – lavorare con lui è stato magico. E poi interpretare la “mascalzona” è stato solo un gioco, un gioco divertente!

Christian, questo film di Natale gioca anche sull’effetto nostalgia. Che emozioni hai provato a tornare a Cortina, dove hai scritto pagine indimenticabili della tua carriera?

Christian De Sica: “Subito dopo Sapore di mare, Carlo Vanzina mi chiamò per Vacanze di Natale. Ai tempi avevo mio figlio Brando di pochi mesi e mi feci prestare una casa da un’amica perché non potevo permettermi l’albergo. Tornare a Cortina è stato come rispondere al richiamo della foresta: appena ho ricevuto la chiamata, sono corso! È cambiata, come sono cambiate tante cose, ma la bellezza di quel posto è unica”.

I grandi film di Natale raccontano i vizi e le virtù degli italiani. Secondo voi, quali sono oggi?

Isabella Ferrari: “Oggi i film comici raccontano il presente, che è la cosa più difficile da rappresentare. È una fotografia del nostro tempo.

Lillo: “Concordo. Una delle fotografie più significative nel film riguarda questa ricerca ossessiva di successo, denaro e popolarità. Il mio personaggio rappresenta proprio questo”.

Christian De Sica: “Sono quelli che vedete in Cortina Express. Questa smania di essere belli, famosi, e soprattutto belli e famosi è molto attuale. E infatti hanno scelto subito Lillo per questo ruolo! (ride)”

Qual è il vostro ricordo più bello legato a un film di Natale?

Lillo: “Io sono cresciuto con la tradizione del film di Natale. A casa mia si andava sempre al cinema durante le feste, spesso in gruppo con mio padre, mio zio e i miei fratelli. Il primo film che ricordo di aver visto a Natale è stato Il libro della giungla, una commedia animata. Da allora ho sempre associato il Natale a commedie o cartoni.

Isabella Ferrari: “Il mio momento magico era il pomeriggio di Natale, quando andavamo al cinema con mio padre e i miei fratelli. Mio padre non andava mai al cinema, se non quel giorno, e quei ricordi mi legano a tante commedie, anche con Christian. Quest’anno i miei figli porteranno i loro bambini a vedere Cortina Express: è una tradizione che si rinnova”.

Christian De Sica: “Quando girai Vacanze di Natale, vivevo di stenti. Nessuno mi chiamava e letteralmente saltavo i pasti. Ricordo la prima proiezione del film: ero seduto accanto a mia moglie Silvia e le dissi: “Oggi se magna!” Quello è stato il momento in cui ho capito che la mia vita sarebbe cambiata”.

