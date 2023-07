Si preannuncia un’annata televisiva ricca di impegni per Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip entrerà nel cast della nuova stagione di Cortesia per gli ospiti 2023 in onda su Real Time.

Tommaso Zorzi news: sarà nel cast di Cortesie per gli ospiti

La prossima edizione di Cortesie per gli ospiti punta su Tommaso Zorzi. Per il vincitore del Grande Fratello Vip si preannuncia una stagione televisiva 2023-2024 davvero entusiasmante considerando gli impegni finora annunciati. Dalla possibile presenza al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove fino alla partecipazione al nuovo show “Karaoke Night Talenti Senza Vergogna” in arrivo su Prime Video. La presenza di Zorzi nel cast della ventesima edizione di Cortesie per gli ospiti, competizione culinaria che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, sembrerebbe certa. La conferma definitiva attesa alla presentazione dei Palinsesti Warner Bros. Discovery 2023-2024.

Ricordiamo che l’influencer è tra i volti noti della gruppo televisivo. In passato, infatti, ha partecipato come giurato a “Drag Race Italia“. Come conduttore, invece, ha presentato i format “Tailor Made – chi ha la stoffa” e “Questa è casa mia“. L’arrivo di Zorzi a “Cortesie per gli ospiti” non sorprenderebbe considerando che in passato ha partecipato come ospite speciale in diverse puntate con la sorella Gaia e la mamma Armanda.

Cortesie per ospiti 2023, il cast oltre a Tommaso Zorzi

Quale sarà il cast della 20esima edizione di Cortesie per gli ospiti 2023? Oltre alla new entry di Tommaso Zorzi, nel programma cult di Real Time ritroveremo anche Csaba dalla Zorza, impeccabile giudice ed esperta di galateo. Proprio la giudice parlando del suo ruolo nell’iconico programma di Real Time ha smentito la sua immagine di giudice severa: “ho anche dato diversi 10 pienamente meritati nelle 350 puntate. Non cerco la perfezione in realtà, ma l’armonia della tavola e delle buone maniere”.

A completare il cast potrebbero esserci il cuoco Roberto Valbuzzi e l’attore Luca Calvani. Al momento però non sono stati ancora riconfermati come giudici del programma culinario.