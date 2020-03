Clamorosa decisione presa in casa Mediaset per via del particolare momento che sta vivendo l’Italia con il CoronaVirus. Per garantire una maggiore informazione è stata decisa la temporanea sospensione di programmi come: #CR4 La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti ed in onda su Rete 4 in prima serata, e Domenica Live e Verissimo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5.

Coronavirus e informazione: Mediaset sospende 3 trasmissioni

Senza pubblico, con la Lombardia che è divenuta zona rossa, ma soprattutto a causa di alcuni conduttori o lavoratori risultati positivi al CoronaVirus, molte trasmissioni hanno avuto parecchi problemi ad andare in onda. Quali? Ebbene solo nelle ultime ore è giunta la notizia di Nicola Porro positivo e quindi della sospensione di Quarta Repubblica su Rete 4 così come era già avvenuto per Le Iene. A questo si aggiungono le difficoltà delle trasmissioni in onda da Milano nel reperire ospiti da proporre in studio o da intervistare. Solo ieri sera, dopo il nuovo decreto, molte sono state le defezioni per Live Non è la d’Urso.

Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, per tutelare i propri lavoratori e le loro famiglie, Mediaset ha apportato alcuni cambiamenti ai propri palinsesti.

Come? In primis decidendo di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo.

Per questo motivo sono stati sospesi, almeno temporaneamente, programmi come: #CR4 La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo.

Niente Piero Chiambretti alla sera su Rete 4, ma anche niente Barbara d’Urso la domenica pomeriggio così come Silvia Toffanin al sabato. Quanto durerà la sospensione? Si attendono maggiori informazioni in merito. Per ora non sono stati stabiliti dei tempi nel comunicato ufficiale. Ciò che è certo e che sicuramente questa settimana, almeno fino al 15 marzo, le cose andranno così.

Mediaset e l’informazione: i programmi implementati

Al contrario sono state implementate, concentrando tutta la forza dei giornalisti presenti in redazione, trasmissioni quali: Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Si parlerà, durante le puntate condotte da Federica Panicucci alla mattina, e quelle di Barbara d’Urso al pomeriggio, soprattutto di cronaca ed attualità. L’informazione sullo stato di salute dell’Italia sarà costante e i telespettatori rimasti a casa potranno seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

Per quanto riguarda Rete 4, invece, Mediaset ha deciso che la Rete si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana.

Su Italia 1 cosa andrà in onda? La Rete giovane per eccellenza sarà dedicata all’intrattenimento di grandi e piccini rimasti a casa da scuola. La programmazione diurna è stata rivoluzionata. Ecco come sarà il nuovo palinsesto.

MATTINO:

8.30 prenderà il via la fascia con i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli.

9.30 andrà in onda “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione.

POMERIGGIO:

14.00 confermati gli appuntamenti con le serie cult “I Simpson” e “The Big Bang Theory”.

16.00 andranno in onda film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time Quali: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe” e “Tarzan”. Oltre a loro anche tutti i film della saga di “Shrek”.