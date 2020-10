Non si placa la querelle mediatica e legale tra Nina Moric e Fabrizio Corona per l’affidamento del figlio Carlos. In queste ore la showgirl ha pubblicato un lungo post su Instagram con un audio choc dove si sente l’ex paparazzo dei vip minacciarla di morte.

Nina Moric, minacce di morte da Fabrizio Corona

“Ma perchè hai creato questi teatri Fabrizio, perchè dici che sono una putt*na davanti a Carlos?” – comincia così la telefonata choc registrata da Nina Moric e pubblicata sui social. Una lunga chiamata della durata di cinque minuti fra la showgirl e Fabrizio Corona che questa volta è andato davvero oltre arrivando perfino a minacciarla di morte.

Sarei quasi arrivato al limite due giorni fa di prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in un modo ucciderti e non vederti mai più ed eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo.

Queste sono le parole choc di Corona alla ex moglie Nina Moric.

Nina Moric, il figlio Carlos: “Corona è il male, voglio stare con te”

Poco dopo nella telefonata si sente la voce di Carlos, il figlio nato dall’amore fra Nina Moric e Fabrizio Corona.

“Io voglio aprirmi con te mamma, io quello che voglio andare da te e dimenticarmi del male” – dice Carlos, ma la madre lo incalza chiedendogli “tuo padre ti sta minacciando?“. Il ragazzo allora replica: “in parte si, purtroppo si” e la madre lo avvisa di cancellare la chiamata perchè “tuo padre controlla il telefono“.

Una situazione non facile quella dell’affidamento del ragazzo che, durante la chiamata con la madre, lancia un vero e proprio appello d’aiuto:

Io voglio stare con te questa è la verità perchè tu sei una persona che mi può aiutare ad essere una persona più buona e migliore perchè purtroppo io stando con il male imparo il male”.

Nina Moric in lacrime rassicura il figlio: “Amore tu non hai imparato il male altrimenti non saresti al telefono con me. Non ti preoccupare, io ci sono sempre con te. Amore mio non sei abbandonato, ci sono io, sono il tuo scudo e ti amo più della mia vita”.

Ecco il post e l’audio choc della chiamata fra Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio Carlos.