Seconda puntata per il Cornetto Battiti Live 2024. Ilary Blasi e Alvin conducono uno degli eventi musicali più attesi di quest’estate che vede le esibizioni di molti cantanti. Scopriamo insieme dove vederlo e chi salirà sul palco questa sera.

Seconda puntata per il Cornetto Battiti Live 2024: la scaletta

Dopo il grande successo della prima puntata, andata in onda lunedì 8 luglio che ha registrato 2.707.000 spettatori e il 22.37% di share, torna su Canale 5 il Cornetto Battiti Live 2024. L’evento si è svolto a Molfetta venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno. Poi è stata la volta di Bari con il Road To Battiti (il 4 luglio) e di Otranto (il 6 e il 7 luglio). Quello che andrà on onda questa sera, lunedì 15 luglio in prima serata su Canale 5, è il secondo appuntamento del concerto di Molfetta. Ma quali saranno i cantanti che si esibiranno?

Come svelato in anteprima dai conduttori durante il promo, a salire sul palco saranno Emma; Annalisa; Tananai; Tony Effe; Gaia; Alessandra Amoroso; Renga e Nek; Articolo 31; Baby K; Mida; Rose Villain; Olly; Gabry Ponte; Holden; Paola e Chiara; Cristiano Malgioglio; Big Mama; ComaCose; Clara e Santi Francesi. Poi ci saranno i collegamenti on the road con Elodie (da Bari) e I The Kolors (da Gravina).

Coppia collaudata è quella formata da Ilary Blasi e Alvin che non perdono occasione per punzecchiarsi. Accanto a loro ci sarà Rebecca Staffelli per un totale di circa 150 esibizioni di artisti durante il concerto. Non è possibile sapere con anticipo l’ordine di esibizione perché in fase di montaggio potrebbero essere state effettuate delle modifiche o dei tagli.

Il corpo di ballo con ex allievi di Amici

Ad accompagnare i cantanti, con coreografie ad hoc, è un corpo di ballo composto da alcuni ex allievi di Amici: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola. Tutti gli eventi del Cornetto Battiti Live sono ad ingresso gratuito.