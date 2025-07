Torna il Cornetto Battiti Live 2025, l’evento musicale dell’estate di Canale 5. Scopriamo insieme i conduttori, ma anche la scaletta con cantanti e ospiti della puntata di stasera, lunedì 14 luglio 2025.

Cornetto Battiti Live 2025, scaletta e cantanti del 14 luglio

Stasera, lunedì 14 luglio 2025, dalle ore 21.35 appuntamento con la seconda puntata del Cornetto Battiti Live 2025, il festival più amato dell’estate italiana trasmesso in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi e Alvin, con la new entry di Nicolò De Devitiis, sono pronti a presentare i cantanti protagonisti di questa calda estate 2025.

L’evento è trasmesso dalla splendida piazza sul mare di Molfetta in Puglia, ma non mancano le esibizioni “on the road” che questa settimana si snodano tra le splendide località di Trani e Giovinazzo. Ricordiamo che per i più curiosi dal lunedì al venerdì alle ore 14.40 appuntamento con “Cornetto Extra Battiti”, un dietro le quinte del festival dell’estate affidato a Nicolò De Devitiis che raccoglie il dietro le quinte, ma anche le chiacchierate tra i cantanti e tante curiosità.

Ma entriamo nel vivo della seconda puntata del Cornetto Battiti Live 2025 con la scaletta di stasera in tv:

Alfa

Annalisa

Antonia (da “Amici”)

Baby K

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Capo Plaza

Clara

Emis Killa

Ermal Meta

Fedez

Gaia

Gabry Ponte

Loredana Bertè

Lorella Cuccarini & Riki

Olly

Planet Funk

Serena Brancale

Tananai

The Kolors

Cornetto Battiti Live 2025 in tv e in streaming, dove vederlo

Dove seguire e vedere il Cornetto Battiti Live 2025 in tv? Ricordiamo che l’evento musicale dell’estate di Canale 5 è visibile in diretta su Canale 5, ma anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Attenzione: on demand oltre a poter rivedere le singole puntate del festival dell’estate 2025 è possibile anche scoprire, subito dopo la diretta, tantissimi contenuti inediti ed esclusivi come le interviste realizzate direttamente dal backstage e tanto altro!