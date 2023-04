Corinne Clery è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 17 aprile. L’attrice francese già in passato ha partecipato ad alcuni reality ed è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura. Ma chi è Corinne Clery? Scopriamolo insieme grazie ad alcune informazioni trovate in rete su di lei.

Chi è Corinne Clery, concorrente dell’Isola dei Famosi: la carriera come attrice

Corinne Marie Picolo, in arte Corinne Clery, nasce a Parigi il 23 marzo del 1950. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare attrice e all’inizio della sua carriera usa lo pseudonimo di Corinne Piccoli, per poi scegliere quello di Clery come suo cognome. A 17 anni esordisce in un film ma il successo arriva con Histoire d’O, pellicola erotica del 1975. Tra le sue interpretazioni, anche quella di Bond girl nel film della saga di James Bond, Agente 007 “Moonraker – Operazione spazio” del 1979. Tra i suoi film si ricordano Natale in casa d’appuntamento di Armando Nannuzzi, Striptease di German Lorente, Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni di Sergio Corbucci, I viaggiatori della sera di Ugo Tognazzi, Yuppies – I giovani di successo e Via Montenapoleone di Carlo Vanzina.

Oltre al cinema, Corinne Clery fa l’attrice anche in diversi sceneggiati tv come Benedetta & Company (1983), Disperatamente Giulia (1989) e Vita coi figli (1990). Grande successo lo ha con l’interpretazione di Viola, una delle protagoniste della fiction di Rai 1 Incantesimo.

Le avventure in tv

Accantonata la carriera di attrice partecipa ad alcuni programmi televisivi come concorrente. Nel gennaio 2009 è nel cast di Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino Chuck Danza, ma viene eliminata già nella prima puntata. Nel 2013 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Pechino Express con l’attore Angelo Costabile, suo compagno di allora. I due vengono eliminati nella quinta puntata. Nel 2017 prova l’avventura del Grande Fratello Vip dove viene eliminata dopo appena tre puntate. Ora Corinne Clery è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Corinne Clery è stata sposata due volte. Nel 1967, ad appena 17 anni, si è legata sentimentalmente con il produttore Hubert Wayaffe, da cui ha avuto il suo unico figlio Alexandre. Nel 2004 invece si è unita in matrimonio con l’ex marito di Serena Grandi, l’arredatore Beppe Ercole scomparso nel 2010. Sette anni dopo è stata con Angelo Costabile ma loro storia d’amore non è durata. Attualmente sembrerebbe essere single: i suoi amori sono infatti i suoi cani con cui vive in simbiosi.

Corinne Clery instagram

Il suo profilo instagram conta circa 11 mila follower. Per seguirla, il suo account è: @corinne_clery_official.