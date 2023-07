E’ stata una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Corinne Clery è riuscita a mettere tutti d’accordo dimostrando un coraggio da far invidia alle più giovani che hanno condiviso con lei questa esperienza. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Corinne Clery. L’attrice è stata premiata di recente al Festival delle Rose Rosse di Cascia, una manifestazione nata per raccontare le donne in tutte le loro sfaccettature.

Un invito che Corinne Clery non poteva rifiutare considerata la sua devozione a Santa Rita Da Cascia: “Mi fa piacere che sia nato un Festival dedicato alle donne. Ho sempre lottato al fianco delle donne. Partecipare a questo festival in un momento particolare in cui le donne sono vittime di violenze è doveroso”.

L’attrice aveva dichiarato proprio nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di essere contraria alla violenza ma di aver vissuto un episodio in cui è stata costretta a farne uso. Ai nostri microfoni, ha spiegato: “Ho un carattere molto forte e personalmente non ho vissuto sulla mia pelle episodi di violenze. Le persone della mia generazione non erano abituate a sentire tutti i giorni notizie così brutali che riguardano le donne. Se l’emancipazione femminile ha portato a questo risultato allora sarebbe meglio tornare indietro. Le madri devono imparare ad educare i figli al rispetto del genere femminile. C’è qualcosa che ci è sfuggito di mano. Mi sento toccata da quello che succede quotidianamente e ne soffro”.

Con Corinne Clery abbiamo parlato anche della sua esperienza all’Isola dei Famosi. L’attrice ha tracciato un bilancio: “E’ stata un’esperienza positiva. Sono una combattente e tendo a vedere sempre il meglio nelle situazioni. Sapevo che non avrei mangiato, che avrei dormito a terra e che avrei avuto difficoltà. Mi sono buttata dall’elicottero anche per lanciare un messaggio alle settantenni di oggi, per dire loro che non siamo da buttare. Ho avvertito da subito un senso di protezione nei confronti di Helena e Nathaly che sono state maltrattate. Le difendevo sempre perché per me erano forti”.

Corinne Clery è stata anche al centro di un fuoriprogramma che ha scatenato il panico sui social. Durante una prova di coraggio, l’attrice è svenuta. Tornando a parlare di quell’episodio, l’attrice ha dichiarato: “Ho la fobia dei serpenti e non riesco a controllarla. Non sono rimasta male per il comportamento degli autori perché non potevano saperlo. Alla prima telefonata di fine ottobre l’avevo comunicato alla produzione che però mi aveva rassicurato sul fatto che non ci fossero serpenti sull’Isola. Io non li avevo mai visti ma a qualcuno era capitato invece di fare questo incontro spiacevole. Al solo pensiero mi sono sentita male e poi mi sono ripresa. Al momento della prova in Palapa non ci ho visto più e ho avvertito un senso di malessere”.

Abbiamo chiesto poi a Corinne Clery chi dei naufraghi l’avesse più delusa: “Mi ha deluso molto Cristina. Non è assolutamente quello che dice di essere e ti manipola per arrivare ad un obiettivo. Non ha empatia nei confronti delle persone. Si è lamentata sempre. Ho provato a venirle incontro ma a lei non interessava minimamente”.

Del suo percorso non cambierebbe nulla anche se riflettendoci su ammette: “Tornando indietro farei come Cristina, sarei più furba. Lei si è subito aggrappata al gruppo degli Accopiados per strategia. Io invece non amo questi giochetti altrimenti sarei arrivata in finale contro Marco”.