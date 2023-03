Dove e quando vedere le partite di calcio di Coppia Italia in tv tra l’1 e il 7 aprile 2023? Ecco tutti gli appuntamenti per i tifosi e i semplici appassionati di calcio nella prima settimana del mese di Aprile, giusto poco prima della Santa Pasqua.

Coppa Italia in tv: le partite della prima settimana di Aprile

Quando vedere le partite di Coppa Italia in tv? Cosa devono fare i vari tifosi delle squadre italiane per seguire i propri beniamini? Dove devono sintonizzarsi gli appassionati di calcio? Ebbene prima di Pasqua vi saranno due match davvero importanti. Si tratta delle Semifinali.

Il calendario della Coppa Italia vede tra i match ancora da disputare:

Semifinali: 4 e 5 aprile 2023 l’andata

Semifinali: 26 e 27 aprile 2023 il ritorno

Finale: 24 maggio 2023

Pertanto nella settimana tra l’1 e il 7 aprile gli appuntamenti per i tifosi interisti, juventini, della Cremonese e della squadra viola sono:

Martedì 4 Aprile ore 21.00- Juventus vs Inter

Mercoledì 5 Aprile ore 21.00 – Cremonese vs Fiorentina

Il ritorno sarà effettuato il 26 aprile alle 21.00 per quanto riguarda Inter vs Juventus, mentre il 27 aprile allo stesso orario per quanto riguarda la Fiorentina e la Cremonese.

Per l’appuntamento del 26 Aprile il canale ufficiale dell’Inter in questi ultimi giorni ha fatto sapere che con largo anticipo sono sono già raggiunti – con la vendita dei biglietti- per l’attesissimo match ben oltre 60.000 spettatori.

Dove vedere i match della fase più calda della Coppa Italia 2023? Ebbene le attesissime semifinali saranno trasmesse in esclusiva e in diretta sui canali Mediaset, società detentrice dei diritti tv della competizione. I match andranno in onda pertanto su Canale 5.

Dove vedere la Coppa Italia 2023 in streaming

Sarà, invece, possibile seguire le due attesissime semifinali di Coppa Italia 2023 in streaming? Certo che sì. Basterà collegarsi al sito Sport Mediaset o al sito Mediaset Play. In alternativo si può utilizzare l’app di Sport Mediaset e Mediaset Play, entrambe, infatti, sono disponibili per il download sia per smartphone che per tablet.