Quando vedere la Coppa Italia, o meglio le sfide valide per gli ottavi di finale, in tv? Ecco programmazione, date e orari per seguire le varie partite sui canali Mediaset. Solo così si potrà continuare a fare il tifo per la propria squadra del cuore oltre che controllare gli avversari. Unica nota? I tifosi e tutti gli appassionati di calcio devono far attenzione al fatto che il programma possa o meno subire variazioni a causa dell’aumento dei casi Covid.

Coppa Italia 2021-2022, ottavi di finale quando in tv? Ecco le prossime partite

Prossimamente Canale 5 e Italia 1 andranno in onda ben 5 partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le squadre coinvolte? Juventus, Milan e Inter.

Il calendario prevede:

Atalanta-Venezia : il 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 su Italia 1

: il 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 su Italia 1 Napoli-Fiorentina : il 13 gennaio 2022 alle ore 18:00 su Italia 1

: il 13 gennaio 2022 alle ore 18:00 su Italia 1 Milan-Genoa: il 13 gennaio 2022 alle ore 21:00 su Canale 5

Successivamente invece si disputeranno:

allo stadio Olimpico di Roma, Lazio-Udinese : il 18 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1

: il 18 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1 la Juventus (detentrice del trofeo)- Sampdoria : il 18 gennaio 2022 alle ore 21.00 su Canale 5

(detentrice del trofeo)- : il 18 gennaio 2022 alle ore 21.00 su Canale 5 al Mapei Stadio di Reggio Emilia, Sassuolo-Cagliari : il 19 gennaio alle17:30 su Italia 1

: il 19 gennaio alle17:30 su Italia 1 a San Siro, a Milano, Inter-Empoli : il 19 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5

: il 19 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5 Roma-Lecce il 20 gennaio 2022, ore 21:00 su Canale 5.

Gli ottavi saranno ad eliminazione diretta. In caso di pareggio saranno previsti prima i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore.

Come tutti sanno, secondo la nuova formula del torneo – una formula introdotta nel 2021 e valida fino al 2024, partecipano alla Coppa Italia le 8 squadre che hanno vinto i sedicesimi di finale e altrettante teste di serie ovvero la vincitrice dell’ultima Coppa Italia e le sette miglior classificate nell’ultimo Campionato di Serie A.

Coppa Italia, ottavi di finale: posticipate due gare

A causa delle problematiche dettate dal Covid che hanno già costretto i Campionati a cambiare programmazioni, anche die partite di Coppa Italia per gli ottavi di finale hanno subito alcune variazioni.

Sia Atalanta vs Venezia che Napoli vs Fiorentina sono state posticipate.

Atalanta-Venezia si sarebbe dovuta disputare 12 gennaio 2022 alle ore 14:30, ma a quanto pare si giocherà alle 17.30.

Napoli vs Fiorentina, si sarebbe dovuta giocare il 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 ed invece si terrà, come scritto sopra, giovedì 13 gennaio alle ore 18:00.

Non si escludono però ulteriori cambi di programmazione.