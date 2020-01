Appuntamento imperdibile per i tifosi del calcio: la Coppa Italia trasmessa in chiaro dalla Rai la prossima settimana. Il grande calcio in chiaro protagonista dei palinsesti Rai nei giorni di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020.

Coppa Italia: una settimana super all’insegna del grande calcio… per tutti!

Si completa il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, trofeo che come sempre viene trasmesso in esclusiva (e in chiaro) dalla Rai.

Save the date!! Martedì 28 gennaio 2020 tutti sintonizzati su Rai 1 per il match Milan-Torino. Fischio d’inizio alle ore 20.30 per una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena. Riflettori puntati su Zlatan Ibrahimovic: il fuoriclasse svedese, che dopo 7 anni di lontananza dal Milan, è tornato in seno al club rossonero per rafforzare l’attacco della squadra.

Il ritorno di Ibrahimovic ha già dato una bella scossa all’ambiente che in questi ultimi tempi era piuttosto depresso, a causa di alcuni risultati negativi.

I padroni di casa, guidati da Zlatan Ibrahimovic sfidano i piemontesi allenati da Walter Mazzarri. Chi prevale stasera affronterà in semifinale la vincente del confronto tra Juventus e Roma.

Ibra, approdato a Milano i primi di gennaio ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Potevo scegliere altre squadre, ma il Milan è casa mia. Sarò molto più cattivo. Voglio giocare subito, sono pronto”

Ibrahimovic approda al Milan e torna a “casa” dopo 7 anni di assenza

Il campione svedese alla fine ha deciso di tornare a casa e giocare nel club rosso nero che lo ha accolto sette anni prima. Poteva scegliere anche il Napoli o altre squadre ma alla fine ha prevalso il Milan. Ai microfoni di Sky Sport, ha detto:

“Il Milan mi ha dato gioia, se non mi diverto e non c’è gioia è difficile fare il calciatore. Col Milan ho questo dal primo giorno e per quello sono tornato. Potevo scegliere altre squadre ma questa è casa mia. So che non posso giocare come quando avevo 28 anni, ma i giocatori intelligenti sanno come gestirsi: si può correre meno e tirare di più da 40 metri…”

Inter – Fiorentina: in chiaro mercoledì 29 gennaio in prima serata su Rai 1

Mercoledì 29 gennaio invece luci puntate sulla partita Inter- Fiorentina. Per una curiosa coincidenza entrambe le partite si disputano allo Stadio Meazza di Milano.

La Fiorentina, arriva da una vittoria contro l’Atalanta (una delle squadre più in forma del momento) ma stavolta dovranno vedersela anche con uno dei giocatori più forti della stagione, protagonista di molti successi.

Ci riferiamo al goleador belga Romelu Lukaku, che ha avuto una stagione decisamente esaltante e che ha regalato ai nero azzurri numerosi successi. In semifinale chi avrà la meglio se la vedrà con la vincente di Napoli-Lazio.

Entrambe le gare verranno trasmesse da Raiuno che si collegherà alle 20.30, poco prima del calcio d’inizio previsto alle 20.45.