La Coppa Italia 2025-2026 torna in chiaro sulle reti Mediaset con i quarti di finale. Due partite da non perdere della competizione nazionale trasmesse in chiaro su Italia 1.

Coppa Italia 2025-2026 sulle reti Mediaset

Il grande calcio italiano torna in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset anche per le prossime due stagioni. Il principale gruppo televisivo commerciale italiano, infatti, si è assicurato fino al 2027 i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno così trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Il primo appuntamento della nuova stagione è con i quarti di finale di Coppa Italia 2026 trasmessi in chiaro mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio con due partite da non perdere. La principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A, torna sulle reti Mediaset con due partite trasmesse in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21 e in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Previsti anche alcuni speciali pre e post partita affidati a Monica Bertini in onda su Italia e in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2025-2026, le partite dei quarti di finale in tv

A seguire il tabellone con le partite dei quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026 sulle reti Mediaset.

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO:

Inter–Torino, in diretta alle ore 21.00 in chiaro su Italia 1 con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO:

Atalanta–Juventus, in diretta alle ore 21.00, in chiaro su Italia 1 con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari.