Coppa Italia 2025-2026, le gare di agosto: dove vederle in tv e in chiaro

Sta per iniziare una nuova edizione della Coppa Italia 2025/2026. A vincere lo scorso anno, un po’ a sorpresa, è stato il Bologna nella finale contro il Milan. Scopriamo insieme tutte le gare del mese di agosto e dove vederle in tv.

Coppa Italia 2025/2026: si parte con Milan

Anche per quest’anno la Coppa Italia 2025/2026 vedrà impegnate 44 squadre: le 20 di Serie A, le 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro. Si parte sabato 9 agosto con Virtus Entella-Ternana. Tra le big della massima competizione, il Milan dovrà scendere in campo già il 17 agosto. I rossoneri infatti sono fuori dalle 8 teste di serie essendosi classificati ottavi in campionato ma avendo perso contro il Bologna, nono, ma vincitore lo scorso anno della Coppa Italia.

La formazione di Allegri (tornato sulla panchina del Milan) dovrà vedersela contro il Bari in un match che sarà trasmesso su Canale 5. Mediaset ha infatti l’esclusiva della competizione e manderà in onda, in chiaro, le gare dal 15 agosto 2025. Si parte con il Genoa di Patrick Viera impegnato contro la vincente tra Padova e Vicenza (match che si giocherà il 10 agosto). La gara sarà trasmessa su Italia 1 alle ore 21.15. Mentre alle 18 ci sarà Empoli-Reggiana e alle 20.40 sul Canale 20 potremmo assistere a Lecce-Juve Stabia.

Le gare in programma e dove vederle in tv

Le otto teste di serie invece (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale. L’Inter potrebbe incrociare sul suo cammino, dato il sorteggio nello stesso lato del tabellone, della Roma a partire dai quarti e il Napoli in semifinale. La finale della Coppa Italia è in programma il 13 maggio 2026.

Queste le gare del mese di agosto che andranno in onda sulle reti Mediaset (calendario in divenire) tra Italia 1, Canale 5 e Canale 20.

15 agosto

Empoli-Reggiana , 17.50 su Canale 20

, 17.50 su Canale 20 Lecce – Juve Stabia , 20.40 sul Canale 20

, 20.40 sul Canale 20 Genoa – vincente Padova contro Vicenza, 21-15 su Italia 1

16 agosto

Venezia-Mantova, ore 18

Como-Sudtirol, ore 18.30

Cagliari – vincente V.Entella-Ternana, ore 20.30

Cremonese-Palermo, ore 21.15

17 agosto

Monza-Frosinone, ore 18

Parma – vincente Pescara-Rimini, ore 18.30

Cesena-Pisa, ore 20.45

Milan-Bari, ore 21.15

18 agosto