Mese di agosto ricco di appuntamenti tra i trentaduesimi di Coppa Italia 2024-2025 e l’inizio del nuovo campionato di Serie A. Vediamo insieme dove vedere le partite e quali saranno le squadre impegnate sin da subito.

La Coppa Italia è su Mediaset: quando e dove vedere le gare dei trentaduesimi

A maggio la Juventus aveva avuto la meglio sull’Atalanta conquistando la Coppa Italia 2023-2024. Ora, a distanza di pochi mesi, già si pensa alla nuova stagione che vede impegnate tutte le squadre di Serie A, di B e 4 di Serie C. Tutta la competizione andrà in onda in chiaro e in esclusiva sui canali Mediaset.

Il 4 agosto si è definito il tabellone principale con il turno preliminare che ha stabilito chi saranno i club che partecipano ai trentaduesimi di Coppa Italia 2024-2025. Si parte il 9 agosto con quattro match e tre squadre di Serie A in campo: Monza, Genoa e Udinese. Il giorno dopo è la volta del Napoli che, dopo essersi classificato al decimo posto lo scorso anno, non è testa di serie. Le prime 8 in classifica infatti entreranno in gioco direttamente dagli ottavi di finale. Le sedici partite previste in quattro giorni saranno trasmesse in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1 e sul Canale 20. oltre alla consueta diretta streaming sul sito di Sportmediaset.

Le partite dal 9 al 12 agosto

Vediamo nel dettaglio le partite in programma dal 9 al 12 agosto 2024 e dove saranno trasmesse:

VENERDÌ 9 AGOSTO

SASSUOLO-CITTADELLA, alle ore 18.00 su Canale 20

UDINESE-VINCENTE JUVE STABIA-AVELLINO (del 4 agosto), alle ore 18.30 su Italia 1

GENOA-REGGIANA, alle ore 20.45 su Canale 20

MONZA-SUDTIROL, alle ore 21.15 su Italia 1

SABATO 10 AGOSTO

CREMONESE-BARI alle ore 18.00 su Canale 20

VERONA-VINCENTE CESENA-PADOVA (del 4 agosto) alle ore 18.30 su Italia 1

20:45 EMPOLI-CATANZARO ore 20.45 su Canale 20

21:15 NAPOLI-MODENA alle ore 21.15 su Italia 1

DOMENICA 11 AGOSTO

BRESCIA-VENEZIA alle ore 18.00 su Canale 20

PARMA-PALERMO alle ore 18.30 su Italia 1

SAMPDORIA-COMO alle ore 20.45 su Canale 20

TORINO-COSENZA alle ore 21.15 su Italia 1

LUNEDÌ 12 AGOSTO