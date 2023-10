La Coppa Italia 2023-2024 entra nel vivo con la sedicesima giornata. Ecco il calendario completo con la programmazione di tutte le partite trasmesse in chiaro sui canali Mediaset. Scopriamo le date, gli orari e dove vederle in tv.

Coppa Italia in tv: le partite in chiaro di martedì 31 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2023

Il grande calcio italiano torna protagonista, in chiaro, sui canali Mediaset. L’azienda è pronta a trasmettere in esclusiva assoluta la 16ima stagione della Coppa Italia 2023-2024 dopo essere riuscita ad acquistarne i diritti in chiaro. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

L’appuntamento con la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A, è per martedì 31 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre con i 16esimi di finale. Otto partite, suddivise in tre giorni, tutte visibili in chiaro sui canali Mediaset di Italia 1 e 20. La diretta delle partite è anche in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Coppa Italia 2023-2024, tutto il calendario della 16ima giornata

Tutti gli appuntamenti della sedicesima giornata di Coppa Italia 2023-2024 con gli orari, il giorno e dove seguirli in chiaro sui canali Mediaset.

MARTEDÌ 31 OTTOBRE:

Cremonese-Cittadella, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1 con la telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Salernitana-Sampdoria, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 con la telecronaca di Simone Malagutti e Massimo Paganin;

Bologna-Hellas Verona, in diretta alle ore 21.00, sul 20 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.

A seguire, sempre sul canale 20, il dopo partita con lo speciale condotto da Monica Bertini. In studio a commentare le partite, i risultati e le classifiche: Mino Taveri, Franco Ordine, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE:

Genoa-Reggiana, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1 con la telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

Lecce-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi;

, in diretta alle , su con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi; Udinese-Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

A seguire su Italia 1, lo speciale post partita condotto da Monica Bertini, con la presenza in studio di Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE:

Sassuolo-Spezia, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

, in diretta alle , su con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Torino-Frosinone, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, lo speciale post partita condotto da Monica Bertini. In studio ospiti: Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.