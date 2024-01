Mediaset è pronta a trasmettere, in chiaro ed in esclusiva assoluta, i quarti di finale di Coppa Italia. La principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A, torna sulle reti Mediaset da martedì 9 a giovedì 11 gennaio 2024.

Coppa Italia 2024, le partite in chiaro su Mediaset

Tre serate di grande calcio italiano sulle reti Mediaset con la messa in onda in chiaro delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia 2023 2024. Un primato importante per Mediaset che si è assicurata i diritti della competizione calcistica fino al 2027. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

L’appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia 2024 è da martedì 9 a giovedì 11 gennaio 2024: quarto partite trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Come sempre i post partita sono tutti affidati alla conduzione di Monica Bertini su Canale 5 e Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2024, il tabellone delle partite dei quarti di finale sulle reti Mediaset

Tre giornate di grandi emozioni sulle reti Mediaset con i quarti di finale delle partite di Coppa Italia 2023 2024. Ecco, nel dettaglio, tutto il tabellone delle partite di Coppa Italia.

MARTEDÌ 9 GENNAIO:

Fiorentina-Bologna, in diretta dalle ore 21.00 su Canale 5 con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

A seguire, sempre su Canale 5, l’appuntamento del post partita condotto da Monica Bertini. Tantissimi gli ospiti in studio: Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO:

Lazio-Roma , in diretta dalle ore 18.00 , su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire da non perdere il commento del dopo-partita nel programma condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari;

, in diretta dalle , su Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire da non perdere il commento del dopo-partita nel programma condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari; Milan-Atalanta, in diretta dalle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Subito dopo il match, il programma condotto da Monica Bertini. Ospiti: Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO: