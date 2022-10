Tutto pronto per la Coppa Italia 2022/23 da vedere in tv. Quali sono le partite di ottobre che verranno trasmesse sulle Reti Mediaset? Ecco tutte le informazioni per non perdersi la propria squadra del cuore e i vari match di calcio che terranno tutti con il fiato sospeso. Il calendario si fa ricco di appuntamenti. In pochi giorni vi saranno tre match ogni giorno per una vera e propria indigestione di adrenalina.

Coppa Italia 2022/2023: quando e dove vedere le partite

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che si è aggiudicata i diritti della Coppa Italia 2022-2024. Guardando quindi con positività verso il futuro e la possibilità di seguire la propria squadra anche in questo importante torneo, ora focalizziamoci sulle prossime partite di Coppa Italia 2022/2023 in tv nei prossimi giorni da guardare in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Quando seguire i match? Il fischio di inizio sarà martedì 18. La visione delle varie partite proseguirà fino a giovedì 20 ottobre 2022. A tener banco saranno i sedicesimi di finale e ad andare in onda, pertanto, saranno in tutto ben otto match concentrati in soli tre giorni.

Dove vedere la Coppa Italia 2022/2023? Le partite saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Il calendario dettagliato delle prossime sfide

Ecco quali partite vedremo andare in onda martedì 18 ottobre:

Genoa-Spal , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 la telecronaca sarà affidata a Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli

, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 la telecronaca sarà affidata a Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli Torino-Cittadella, in diretta alle ore 21.00, sul 20 con telecronaca di: Massimo Callegari e Massimo Paganin. Successivamente andrà in onda il programma di approfondimento calcistico condotto da Monica Bertini, con: Mino Taveri, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Mercoledì 19 ottobre invece si potranno vedere:

Spezia-Brescia , in diretta alle ore 15.00, su Italia 1 con la telecronaca di: Simone Malagutti e Giancarlo Camolese

, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1 con la telecronaca di: Simone Malagutti e Giancarlo Camolese Parma-Bari , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 per la telecronaca di: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 per la telecronaca di: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli Udinese-Monza, in diretta dallo stadio Friuli alle ore 21.00, su Italia 1 con la telecronaca di: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Giovedì 20 ottobre, ultimo giorno di sfide, andranno in onda: