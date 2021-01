Quando e dove si potranno vedere le partite di calcio valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021? Da metà gennaio Rai 1 e Rai 2 trasmetteranno diversi match in programma fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Gli appassionati di calcio e i tifosi della varie squadre coinvolte potranno seguire i loro beniamini in televisione e tifare per la propria squadra del cuore soffrendo insieme ai giocatori in campo. Ecco tutte le news sulla messa in onda degli attesissimi scontri.

Coppa Italia 2020-2021: il calendario dei prossimi appuntamenti

Come sarà possibile seguire la Coppa Italia 2020-2021 in televisione? Gli appuntamenti sono stati in gran parte già messi in calendario seguendo uno schema ben preciso.

Gli ottavi di finale andranno indicativamente in onda a partire da mercoledì 13 gennaio 2021 fino a mercoledì 20 gennaio 2021. Il 27 gennaio, invece, inizieranno i quarti di finale. Il 3 e il 10 febbraio 2021 vi saranno l’andata e il ritorno delle semifinali.

L’attesissimo match della Finale di Coppa Italia, invece, verrà disputato il 19 giugno 2021.

Come dicevamo ttte le sfide calcistiche saranno trasmesse in diretta e in chiaro dalla Rai. Il motivo è presto detto. E’ quest’ultima, infatti, che detiene i diritti di trasmissione dei vari incontri. Su Rai 2 sono in programmazione ben cinque incontri mentre su Rai 1 saranno trasmessi tre incontri: ovvero quelli inerenti squadre del calibro di: Milan, Inter e Juventus.

Rai1 e Rai 2, i match in onda per gli ottavi di finale: tutti gli orari

Entriamo dunque nel vivo della programmazione degli ottavi di finale. Tanti appuntamenti attendono i tifosi sia su Rai 1 che su Rai 2.

Si inizierà il prossimo 12 gennaio 2021 con la messa in onda, sull’ammiraglia Rai, alle 20:45, della sfida fra Milan e Torino. Sarà dunque un martedì sera all’insegna del grande calcio.

Mercoledì 13 gennaio 2021, alle 15, sempre su Rai 1, prenderà il via Fiorentina vs Inter. In quel caso la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia prenderà il posto della normale programmazione del pomeriggio dell’ammiraglia. Come cambierà il palinsesto pomeridiano? Solitamente alle 14:00 va in onda il programma Oggi è un altro giorno, alle 15.55, invece, la soap Il Paradiso delle Signore mentre alle 17.05 inizia La Vita in diretta. Di sicuro il programma delle 17 slitterà alle 17:20 per lasciar spazio al Tg dopo la partita. Non è ancora ben chiaro, però, se sia la trasmissione delle 14 che la soap verranno mandate in onda in forma molto ridotta o se Il Paradiso delle Signore non verrà trasmesso in alcun modo.

Sempre mercoledì 13 gennaio 2021, ma alle 17.45, su Rai 2, andrà in onda Napoli-Empoli. Per completare la giornata, infine, alle 20.45, su Rai 1, sarà la volta di Juventus-Genoa.

Le altre partite?