Italia e Argentina si sfidano per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis che si disputano a Malaga, in Spagna. Gli azzurri cercano di confermare il titolo vinto lo scorso anno. Vediamo insieme il programma e quando andrà in onda il match.

Italia-Argentina si sfidano nei quarti di Coppa Davis: quando in tv

Dopo il successo televisivo degli Atp Finals di Torino, torna il grande tennis in tv. Si giocano infatti i quarti di Coppa Davis, la competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. L’Italia è impegnata contro l’Argentina, Nazionale che ha battuto nel 2022 proprio in Coppa Davis. Ora però si giocano i quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis in programma giovedì 21 novembre 2024 a partire dalle ore 17.00. È infatti previsto prima un incontro singolare, poi un secondo singolare e se decisivo il doppio.

Sarà possibile vedere gli incontri sia in chiaro sui canali Rai (la diretta su Rai 2 HD / RaiSport HD partirà alle 17) che per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). La copertura è prevista anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW. Il capitano Volandri punta tutto sul numero uno al mondo Jannik Sinner per provare a bissare un successo importate per il tennis italiano.

Il calendario dei quarti, la semifinale e la finale

I quarti di finale della Coppa Davis 2024 si giocheranno dal 19 al 21 novembre. Questi gli accoppiamenti tra le Nazionali che hanno passato il turno:

Spagna-Paesi Bassi: martedì 19 novembre, alle ore 17

Germania-Canada, mercoledì 20 novembre, ore 12

USA-Australia, giovedì 21 novembre, ore 10

Italia-Argentina, giovedì 21 novembre, ore 17:

Le semifinali sono previste per il 22 e 23 novembre. In caso di vittoria, l’Italia dovrà vedersela con la vincente tra Usa e Australia.

Venerdì 22 novembre, ore 17: Germania/Canada – Spagna/Paesi Bassi

Sabato 23 novembre, ore 13: Italia/Argentina – USA/Australia

La finale invece è in programma il 24 novembre alle ore 16.