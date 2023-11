Le straordinarie performance agonistiche del giovane altoatesino Yannik Sinner hanno risvegliato in tanti italiani la passione per il tennis. Non c’è più solo il calcio dunque, perché in queste settimane lo sport della racchetta spopola e fa registrare picchi di share altissimi alle reti televisive che trasmettono gli incontri.

Ecco perché ci si attende più interesse del solito anche nei confronti della Coppa Davis che, come è noto, è il trofeo tennistico più importante a livello di squadre nazionali. Per i Final 8 di Coppa Davis, l’Italia dovrà vedersela nei quarti contro i Paesi Bassi: vi diciamo chi giocherà e dove e quando vedere le gare in tv.

Coppa Davis 2023, Quarti di finale Italia-Paesi Bassi: chi giocherà per noi

La squadra azzurra di tennis allenata da Filippo Volandri si accinge ad affrontare i Paesi Bassi nei quarti di Final 8 di Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga. Scenderanno in campo per noi Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Yannik Sinner. Quest’ultimo, che ha solo 22 anni, è al momento il più forte tennista italiano e, pertanto, anche il più atteso dai tifosi.

Quando e dove in tv

Ecco dove e quando poter seguire in tv gli azzurri impegnati in Coppa Davis.

L’appuntamento è per Giovedì 23 Novembre. Il 3° quarto Italia – Olanda andrà in onda su Rai Due e Sport Uno a partire dalle 10.00 del mattino. Alle 13.00, la gara fra Italia e Olanda continuerà su Raisport.

A tutti gli appassionati di tennis, per completezza, ricordiamo pure che nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, si giocherà anche il 4° quarto di finale tra Serbia e Gran Bretagna.

Dunque, come potete vedere, ci accingiamo a vivere una bella ed entusiasmante maratona tennistica, nella quale vedremo competere alcuni dei migliori giocatori del momento. E voi, siete pronti a fare il tifo per i nostri connazionali?