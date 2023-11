Tutto pronto per la semifinale di Coppa Davis 2023. L’Italia di Filippo Volandri affronterà la Serbia del numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il rematch della finale delle Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner ed il fuoriclasse serbo sarà il 2° match in programma ed è l’unico accoppiamento certo della serie odierna. Ecco come vedere la semifinale di Coppa Davis 2023, tra Sinner e Djokovic, con l’orario, la diretta tv e streaming.

Coppa Davis 2023, Italia in semifinale: dove vedere in tv e streaming Sinner e Djokovic

Il capitano azzurro deve ancora sciogliere le riserve su chi debutterà alle 11:30 nel primo incontro di singolare con Lorenzo Musetti che sembrerebbe il favorito su Matteo Arnaldi e, quindi, Lorenzo Sonego ancora relegato all’eventuale doppio, mentre Viktor Troicki, capitano della Serbia, dovrebbe ancora andare con Miomir Kecmanovic, come primo singolarista reduce dal successo contro Jack Draper ai quarti di finale.

In caso di doppio, per gli Azzurri Sinner sarà sicuramente richiamato in causa come contro l’Olanda come, d’altronde, non è da escludere l’eventualità della presenza di Djokovic nella Serbia che grazie al 2-0 all’Inghilterra non ha avuto bisogno di giocare il doppio.

Italia-Serbia: le squadre

La squadra del’Italia è formata da: Jannik Sinner (#4), Lorenzo Musetti (#27), Matteo Arnaldi (#44), Lorenzo Sonego (#47), Simone Bolelli (#55 doppio). La Serbia schiera invece: Novak Djokovic (#1), Laslo Djere (#33), Dusan Lajovic (#46), Miomi Kecmanovic (#55), Hamad Medjedovic (#111).

Dove vedere la semifinale di Coppa Davis 2023 Italia-Serbia in tv e in streaming

La sfida della semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia, andrà in scena oggi, sabato 25 novembre 2023, dalle ore 11:30 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 oltre che su Sky Sport Uno (201) e sul canale Sky Sport Tennis (203). Inoltre la diretta della semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia sarà disponibile anche in streaming su Now e sulle piattaforme Sky Go e RaiPlay.